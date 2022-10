Dupla é presa por tráfico de drogas e plantação de maconha em Rio Branco

Criminosos armados fizeram um ataque e feriram a tiros na noite desta sexta-feira, 14, os irmãos Henrique Moura de Souza, de 20 anos, Victor Emanuel Moura de Souza, 21 anos, o adolescente T. M. S, de 17 anos e uma jovem identificada como Ana Cristina Mourão Magalhães, de 22 anos. Os crimes ocorreram no Ramal Samaúma, no km 25 da Rodovia AC-90, Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, às vítimas estavam caminhando no ramal e quando chegaram na frente da residência da família, foram abordados por homens não identificados em um veículo modelo Gol, de cor branca. Os criminosos, em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção das vítimas, vindo a atingir Henrique com um tiro de raspão no nariz, Victor com um tiro no abdômen e outro no testículo, Ana Cristina com um projétil no braço esquerdo e o adolescente de 17 anos, com um tiro de raspão na cabeça. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Familiares colocaram as vítimas dentro de dois veículos e seguiram com destino ao hospital. No km 7 da Transacreana duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) interceptaram os veículos, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os feridos ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo a Médica do SAMU, Henrique, Ana Cristina e o adolescente de 17 anos, deram entrada no hospital, ambos em estado de saúde estável. Já Victor em estado grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).