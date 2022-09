Carro pega fogo em Cruzeiro do Sul

No final da tarde da tarde desta segunda-feira, 26, mulheres de presos do Complexo Penitenciário Manoel Neri tentaram fechar a Ponte da União, em Cruzeiro do Sul, mas foram impedidas pela Polícia Militar, que retirou o grupo do local e o material utilizado por elas para interromper o tráfego de veículos. Não houve feridos. As mulheres começaram o protesto na frente do presídio, passaram pelo Ministério Público e foram para a Ponte, onde tentaram interromper o tráfego.

Elas reforçam o movimento dos maridos que iniciaram uma greve de fome nesta segunda-feira nos Blocos 7 e 8 do Complexo Penitenciário Manoel Neri, que abrigam os presos do Comando Vermelho. Segundo a direção do presídio, são cerca de 400 detentos nesta situação e o restante segue se alimentando. Em Rio Branco, os presos também estão em greve de fome. Eles reclamam da quantidade e qualidade da alimentação e do excesso de exigência com relação aos visitantes. Os detentos querem também mais vagas de trabalho para a remissão de penas.

A direção do Instituto de Administração Penitenciária- INPEN, divulgou Nota assinada pelo presidente Glauber Feitoza, dizendo que as reivindicações foram parcialmente atendidas.

Em relação a qualidade da alimentação fornecida nas unidades, segundo o Instituto, em atendimento à solicitação, houve vistorias e análises dos alimentos servidos, ficando constatado que esses estão dentro dos padrões exigidos, inclusive em termos de higiene sanitária e sob acompanhamento de profissional nutricionista. Mas o governo reconhece que há necessidade de melhoria estrutural da cozinha, ” o que já está sendo providenciado”.

No caso das visitas, o IAPEN informa que fará uma reanálise para concessão da carteira de visitante.

Quanto ao aumento das vagas de artesanato para redução de pena, segundo a Nota, ficou acordado que a cada dois meses serão ofertadas cem vagas a mais até que seja atinguida a capacidade máxima, de mil inscritos na atividade.