Concerto, shows, festas e muito mais: saiba onde aproveitar o fim de semana em Rio Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Concerto com o Trio Rio Branco

O Sesc Partituras realiza nesta sexta-feira, 23, o concerto musical com o Trio Rio Branco. A iniciativa é compostas de apresentações das obras dos compositores brasileiros Lorenzo Fernândez, Luciano Gallet e Flausino Valle, autores de músicas clássicas.

O evento acontecerá às 19h30, no Anfiteatro da Ufac e tem entrada gratuita.

– 15° Parada do Orgulho LGBT

Com o encerramento da Semana Acreana da Diversidade, neste domingo, 25, acontece a a tradicional Parada do Orgulho LGBT.

O evento inicia as 15h, com concentração na Praça do Skate Parque (Parque da Maternidade) e terá o show de Sandra Melo e banda na Concha Acústica.

– Filme O Livro dos Prazeres

Nesta sexta-feira, 23, estreia no Cine Teatro Recreio, o longa metragem baseado na obra de Clarice Lispector, ‘O Livro dos Prazeres’, às 16h30 e às 19h.

O filme tem lançamento em todas as capitais do Brasil e conta a história de Lóri (Simone Spoladore), uma professora com uma vida monótona, mas tudo muda quando ela conhece Ulisses (Javier Drolas), um provocador professor argentino.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário, das 16h às 03h.

Nesta sexta-feira, 23, tem “Baladinha das Atléticas”, com os Djs Aldine e Neto Barcelar, e ainda o torneio de bebidas com 60 litros de gummy Free. Já no sábado, ocorre a “Festa da Diversidade”, com a atração nacional DJ Nanda Machado e no domingo, tem o After da Parada do Orgulho LGBT.

– Especial Lendas do Rock Nacional

Neste sábado, 24, às 22h, no Studio Beer, o especial dos especiais com as Lendas do Rock Nacional acontece com 5 das maiores bandas brasileiras. No repertório tem a homenagem a Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e Titãs.

O evento tem apresentação dos músicos Araão Prado, Dito Bruzugu, Saulo Olimpo e Paulinho Nobre.