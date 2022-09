Zequinha Lima anuncia Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul sem atração nacional e vai adiantar salários

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 21, a realização do 5° Festival da Farinha, nos dias 26, 27 e 28, que é dia do aniversário de fundação do município.

A programação, que será realizada na Praça Orleir Cameli e na Avenida Rodrigues Alves, não inclui shows nacionais e contará com 150 artistas locais que vão dançar e cantar durante o evento. 30 produtores rurais e 50 empreendedores já estão confirmados.

“Recentemente decretamos situação de emergência financeira e estamos na tentativa de recuperação e recentemente o governo do Acre realizou um grande show na ExpoAcre Juruá. Além disso, por causa da pandemia de Covid-19 nossos artistas locais estavam há dois anos sem apresentações, então vamos valorizar a prata da casa com shows locais e o dinheiro vai circular aqui”, citou o prefeito anunciando que vai adequar o calendário de pagamento dos servidores públicos municipais, mas sem citar o dia certo em que o dinheiro estará na conta dos funcionários.

O objetivo do Festival é valorizar o principal produto agrícola e econômico de Cruzeiro do Sul, que é a farinha feita da mandioca – macaxeira. Uma Casa de Farinha artesanal e outra semi industrial serão montadas e vão funcionar no Festival da Farinha.

38 atrações e concurso da maior mandioca

Entre as atrações culturais e artísticas do 5° Festival da Farinha, há os concursos de maior mandioca, da mais pesada e do melhor prato feito a partir da mandioca.

Nos palcos principal e alternativo vão se apresentar 150 pessoas em 38 atrações que incluem bandas de música, de dança, Djs e shows solo. “O palco principal será no Coreto e o alternativo em frente ao antigo Banco do Brasil, onde estará a praça de alimentação. No principal os shows vão até as 3 horas da manhã”, cita Aldemir Maciel, secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul, destacando que 20 jovens vão disputar os títulos de Rei e Rainha do Festival da Farinha.

No dia 28, aniversário de fundação de Cruzeiro do Sul haverá desfile cívico militar e shows.

O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Anailton Salgado, disse que a população pode esperar apresentações de qualidade dos artistas locais. “Muito boa essa decisão da gestão de dar oportunidade aos artistas locais, que passam a ter uma maior reconhecimento por parte do público”.

Farinha de Cruzeiro do Sul tem selo de localização geográfica

A tradicional farinha de Cruzeiro do Sul é a primeira do mundo a receber o Selo de Indicação Geográfica concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – Inpi. Uma iniciativa do Ministério da Cultura, Embrapa, Sebrae e outros parceiros.

O selo de indicação geográfica significa a comprovação de que a farinha foi produzida dentro dos padrões exigidos e que se trata de uma farinha da região.