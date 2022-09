Jovem com síndrome de down é candidato em concurso de beleza no interior do Acre

O estudante Fernando Soares, que tem síndrome de down, é um dos candidato ao título de Mister do 4° Festival do Coco de Mâncio Lima no interior do Acre, que será realizado de sexta-feira à domingo, 23 a 25. O título de beleza será disputado em um desfile na abertura do evento, na noite de sexta-feira, 23, no Centro Esportivo Totão.

Um júri com 4 pessoas vai avaliar a beleza, simpatia, desenvoltura e postura dos 12 rapazes e 13 moças. Os vencedores participarão do restante do Festival e de outros eventos promocionais.

Um dos organizadores do Festival, assessor de Comunicação da prefeitura de Mâncio Lima, jornalista Jenildo Lima disse que Fernando se inscreveu junto com a mãe e se destaca nos ensaios. “Fernando quebra paradigmas e prova que pessoas especiais podem participar de concursos de beleza sim. Nós da prefeitura de Mâncio Lima nos sentimos honrados em ter o Fernando como um dos fortes concorrentes ao título de Mister do Festival do Coco e acho que somos a primeira prefeitura a abrir esse espaço para pessoas com síndrome de down”, cita Jenildo.

A mãe de Fernando, pedagoga Lucineis Araújo, diz que desde que o filho era bem pequeno incentiva seu desenvolvimento e amor pela dança e pela música. Ela, que foi professora por 30 anos, conta que o filho frequenta o ensino regular desde a creche e está agora no segundo ano do ensino médio, sempre sendo bom aluno.

“Enquanto outros querem esconder os filhos com síndrome de down nós mostramos o Fernando com orgulho e ele sempre se sentiu bonito, amado e capaz. Sempre foi bom aluno e eu acompanho tudo em casa e na escola. Ele sempre gostou de dançar então o incentivamos e ele faz apresentações em eventos. Quando apareceu o concurso nós decidimos pela inscrição dele, que está amando todo esse movimento”, conta a mãe orgulhosa, que acompanha o filho nos ensaios e sessões de fotografia.

Desinibido Fernando diz que tem muita chance de ser o vencedor do concurso de beleza masculina do Festival do coco. “Estou muito feliz de ver minhas fotos e vídeos e eu vou ganhar”, ressalta o estudante.

Os vencedores do concurso ganharão R$ 1 mil cada. As meninas vão ganhar ainda premiação ainda em vales para lojas e salões de beleza com valores entre R$ 500 a R$ 300.

Veja o vídeo de Fernando para a disputa do título de Mister do Festival do Coco de Mâncio Lima: