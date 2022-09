Pesquisas hoje: Lula presidente, Gladson governador e Alan senador…

Se as eleições fossem hoje o ex-presidente Lula (PT) seria eleito presidente, Gladson Cameli (PP) reeleito governador e Alan Rick (União Brasil) senador. Ao menos é o que todas as pesquisas de opinião públicas dizem a respeito. Porém, faltam ainda 16 dias para o pleito do primeiro turno e fatos podem mudar os rumos dos acontecimentos (ou não).

Para presidente, a tendência é de que haja segundo turno entre o presidente Bolsonaro e Lula, aumentando a polarização e a tensão política no país com um Congresso Nacional já eleito. Lembrando que a maioria dos senadores e deputados muda de lado quando percebe quem as chances de quem vai vencer. Ninguém se espante se bolsonaristas convictos virarem lulistas desde criancinhas ou vice-versa.

No Acre, a situação parece ser mais confortável para o governador Gladson Cameli (PP). Isto, segundo todas as pesquisas feitas até agora, mas contestadas pelos adversários, por exemplo, Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD) e Mara Rocha (MDB). Orientados que são pelas pesquisas internas de seus próprios partidos alegam que haverá sim, segundo turno. O certo é que em apenas duas semanas todos saberão quem tem razão. As urnas sempre respondem a essas dúvidas com a verdade.

“Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é”. (Maquiavel)

. O vídeo do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedindo votos para a candidata do seu partido, a Márcia Bittar (PL) está dando o que falar.

. Os coordenadores de sua campanha acreditam que sendo a candidata do presidente, bolsonaristas fiéis devem votar nela.

. Por outro lado, o deputado federal Alan Rick foi à TV e se apresentou como sendo também bolsonarista.

. O jogo é bruto!

. Não havendo segundo turno no Acre, Gladson Cameli passar a ser um fenômeno político na história do Acre;

. Rompeu com todos os aliados e venceu a eleição.

. Nas contas do MDB, o partido elege três deputados estaduais; a chapa tem excelentes candidatos e está completa.

. União Brasil aposta em eleger dois federais, o Republicanos um federal e o PP também um.

. Consta que o grupo do deputado José Bestene mudou o apoio ao candidato ao Senado; é a conversa de seus cabos eleitorais.

. Se for verdade, ninguém se espantará, mais mudanças ocorrerão.

. Pergunta feita ontem por um leitor:

. Se o Lula for eleito presidente e o PT perder no Acre, como fica?

. Não fica, democracia é isso mesmo!

. As disputas eleitorais continuam; já tem eleição municipal à vista!

. Termina uma, começa a outra!

. “Acho que esse orçamento secreto ainda pode dar problema”. (Desabafo do presidente Bolsonaro).

. O problema não é para ele, mas para o Congresso.

. O que os deputados federais e senadores aprovaram na reforma da previdência foi de uma crueldade sem tamanho.

. Em 2019, cerca de 4 mil processos tramitavam na Justiça Federal em relação a pedidos de aposentadorias negadas pelo INSS; três anos e meio depois passam de 20 mil.

. Pessoas estão literalmente morrendo à míngua por conta da nova política do INSS.

. Bom dia!