Marcia participa de carreata em Mâncio Lima e defende construção da estrada de Pucallpa

Os candidatos ao governo do Acre, Jorge Viana e Marcus Alexandre, e a candidata ao Senado Nazaré Araújo, levaram a Caravana da Esperança para o município de Porto Acre. Os majoritários, acompanhados de deputados federais e estaduais da Federação Brasil da Esperança, realizaram caminhadas nesta quinta-feira, 8, na Vila do V e Vila do Incra.

Nazaré inaugurou o comitê feminino de Porto Acre ao lado das lideranças locais, oportunidade na qual foi acolhida com muita festa e alegria.

Jorge e Marcus se juntaram à candidata ao senado e seguiram em caminhada em áreas comerciais e residenciais do município.

Jorge Viana ressaltou a situação de abandono a qual se encontra a cidade.

“Porto Acre, assim como os demais municípios, tem um sentimento de abandono. O governo está completamente ausente. Eles tratam Porto Acre como se fosse um bairro de Rio Branco, quando na verdade é um município com vilas, com projetos de assentamentos, com uma produção grande dos ribeirinhos e dos assentados. Mas, lamentavelmente, o governo deu as costas para Porto Acre. A Nazaré assumiu um compromisso, como senadora, com o município, para que possa ser tratado com respeito e dignidade”, afirmou Jorge Viana.

Nazaré Araújo participou ainda de visitas a apoiadores e de uma entrevista na Rádio Comercial do Povo, na Vila do Incra. Na ocasião, ela apresentou suas propostas e apontou grande preocupação com ameaças à democracia. “A gente não tem inimigos, mas sim adversários na política do pensamento. Vamos fazer uma campanha pacífica”, finalizou a candidata ao senado.