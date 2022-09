Entenda como funciona um crowdfunding imobiliário na prática

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

A possiblidade de comprar um imóvel nos Estados Unidossempre despertou o interesse de muitos brasileiros que buscam diversificar seus investimentos. Uma das formas de viabilizar esse tipo de investimento é através do crowdfunding imobiliário, tema que será abordado neste artigo.

É simples entender o conceito de crowdfunding imobiliário, que se trata da união de um grupo de pessoas que reúnem seus recursos financeiros para a compra de imóveis, como citado no início deste artigo, com a possiblidade de comprar um imóvel nos EUA.

Os recursos destes grupos de investidores são usados para comprar de forma definitiva um imóvel ou até mesmo servir como auxílio a promotores imobiliários no formato de um empréstimo.

A ideia é conseguir juntar um determinado valor de capital, que pode ser conseguido a partir de um pequeno número de pessoas que investem quantias ou de um número maior de investidores que contribuem com uma pequena porcentagem do aumento total.

Todo investidor que contribui com fundos desse tipo para uma oportunidade, possui de forma efetiva uma participação no capital da propriedade, o que marca essa diferença fundamental entre crowdfunding e os conhecidos tipos de empréstimos peer-to-peer.

Uma vez que o imóvel em questão é comprado, todos os lucros são divididos entre os investidores individuais conforme sua porcentagem do valor total investido. Os retornos podem acontecer na forma de rendimentos de aluguel e, principalmente, a valorização do capital.

É possível medir o retorno de um investimento no sistema crowdfunding imobiliário também na forma de juros puros, caso esse investimento seja aplicado na forma de empréstimo.

Os valores de investimento considerados menores, significam que os benefícios do crowdfunding imobiliário pode ser interessante tanto pelo investidor como pelo destinatário dos fundos.

Essa é uma maneira rápida de conseguir viabilizar grandes quantias e permite que os participantes comprometam quantias menores em investimentos dos quais não poderiam participar de outra forma, que não a do crowdfunding imobiliário.

Benefícios do crowdfunding imobiliário

Entre os vários benefícios proporcionados pelo crowdfunding imobiliário, podemos citar a acessibilidade, disponibilidade, diversificação e tranquilidade. Além disso, é rápido e descomplicado.

Mesmo exigindo um nível mínimo de entrada, a possibilidade de poder realizar aportes com quantias muito menores torna o investimento imobiliário acessível para indivíduos comuns. Ao contrário do que se pode imaginar, não é necessário disponibilizar milhares de dólares para conseguir investir em imóveis, principalmente em solo americano.

Em casos assim, o investidor que simplesmente é dono de uma parte menor do ativo e ganha uma parte correspondente dos lucros do referido investimento imobiliário em questão.

Democratizar o investimento é uma das bases do crowdfunding imobiliário, uma opção para investidores que podem não ter a possibilidade de garantir uma hipoteca, mas querem lucrar com a propriedade.

Antigamente, os investimentos eram em grande parte atrelados às instituições financeiras. Os investidores individuais tinham que ser ricos ou fazer parte de uma grande rede de contatos com pessoas ricas e influentes para participar de projetos de alto rendimento.

Agora a história é outras, pois com as plataformas de crowdfunding imobiliário democratizando o mercado, criando grandes oportunidades com potencial para gerar retornos consideráveis, todos podem fazer parte da nova era dos investimentos imobiliários.

Para muitos especialistas em finanças, diversificar o portfólio é extremamente importante seja para proteção dos ativos quanto para gerar rendimentos em longo prazo. Por isso, o crowdfunding é de grande apoio aos investidores que desejam distribuir seu capital por várias propriedades, regiões ou classes de ativos, o que diminui consideravelmente sua exposição ao risco. Isso significa que, quanto mais capital um investidor conseguir vincular a uma propriedade ou área, mais eles serão afetados por possíveis desacelerações que venham a ocorrer no mercado.

Investir no mercado imobiliário não é uma tarefa fácil, além de exigir um nível de experiência considerável e conhecer todas as fases do ciclo da propriedade. É por isso que, as plataformas de crowdfunding imobiliário sérias têm um histórico de investimentos de sucesso e rendimentos competitivos, que são entregues por profissionais imobiliários com muita experiência no ramo.

O crowdfunding é considerado uma das maneiras mais rápidas quando os investidores imobiliários têm como objetivo fazer com que seu dinheiro trabalhe para eles. Em diversas situações, as propriedades foram compradas a prazo e podem, inclusive, até estar com inquilinos já instalados, o que mostra que as devoluções de aluguel podem ser pagas em menos de um mês.

Como funciona o crowdfunding imobiliário na prática

Para entender de maneira simples como funciona o crowdfunding imobiliário, pode-se dizer que o investidor consegue realizar seu cadastro em uma plataforma online e, daí em diante, tem a oportunidade de escolher entre imóveis curados e que foram selecionados por um grupo de especialistas na área imobiliária para aplicar seu dinheiro.

O usuário da referida plataforma conseguirá investir comprando apenas uma parte daquela obra. Isso explica a lógica do crowdfunding imobiliário como investimento, que é captar recursos com a união de vários investidores para um financiamento coletivo.