Forças de Segurança do Acre deflagram operação saturação no Vale do Iaco

Na última sexta-feira (26), o deputado e candidato à reeleição, Neném Almeida (Podemos), visitou o Seringal Dois Irmãos, no município de Xapuri e denunciou a falta de energia elétrica aos moradores da região.

A localidade fica a aproximadamente 190 km de Rio Branco. O motivo da visita foi um pedido da Associação de Moradores, que relataram a falta de assistência do poder público com a população dos seringais. Os moradores se queixaram, além da falta de energia, da falta de professores nas escolas, falta de transporte escolar e também da precária situação das pontes após as cheias do Rio Acre. “Ontem tive a oportunidade de visitar mais uma vez o Seringal Dois Irmãos. A comunidade formada pela extração de látex das seringueiras, atividade que deu destaque mundial para nosso estado, hoje carece de investimento públicos. Para se ter uma ideia, após as cheias do Rio Acre são os próprios moradores que assumem a despesa para a manutenção das pontes e passarelas das vias públicas”, comentou Almeida.

Sobre a falta de energia elétrica nos ramais do seringal, o parlamentar destacou que existem postes de distribuição elétrica instalados em diversos ramais, no entanto, o serviço não foi concluído. “Na nossa visita passamos pelos ramais São Sebastião, Limeira, Lua Nova, Centro Virgem, São João, Neném do Pi, União e também pelo Chipamano. É possível perceber que o serviço foi iniciado pela distribuidora, existem vários postes já afixados nesses trechos. Precisamos agora entender o motivo da não conclusão”, finalizou Almeida.