Petecão e Vanda cutucam: “Nunca viram o carro preto na nossa porta”

Os candidatos da “Coligação com a Força do Povo”, ao governo, Sérgio Petecão (PSD), e ao senado, Vanda Milani (PROS), deram declarações fortes contra seus adversários políticos durante encontro com lideranças nesta sexta-feira, 26, em Rio Branco.

Em seu discurso o candidato demonstrou alinhamento com o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, contudo, lamentou supostos desvios.” Quero fazer um agradecimento especial ao presidente Bolsonaro. O Acre nunca recebeu tanto dinheiro como nós recebemos. Mas o dinheiro que era pra saúde, que era pra fazer o enfrentamento da covid, esse dinheiro foi desviado. Nunca vi um governo com tanto escândalo como esse que está aí. E quem está dizendo não sou eu é a Polícia Federal. E se roubaram vão ter que devolver, porque o dinheiro é do Povo do Acre”, declarou.

O candidato a governador Sérgio Petecão reforçou as críticas ao atual governo do Acre, afirmando que “esse governo que está aí tem trazido muito prejuízo para o estado do Acre. Um governo que não deixa o povo do Acre trabalhar. Ele fez a opção de trazer os empresários do Amazonas, esses que fazem parte de uma panelinha ilegal, que fazem licitações montadas. Esse pessoal veio de Manaus para levar o dinheiro do Povo do Acre, tirando o emprego daquelas pessoas que mais precisam. Esse governo já deu o que tinha que dar, e está na hora de sair”, disparou.

Defensora ferrenha do presidente Bolsonaro (PL), e ligada ao setor produtivo rural, a candidata Vanda Milani criticou os governos do PT no Acre, atribuindo a eles as dificuldades econômicas que o estado tem enfrentado nas últimas décadas.

“Eles dizem que querem voltar pra mudar o Acre, mudar o que se já passaram 20 anos no poder e não fizeram ? Os representantes dessa tal de florestania nem usam mais esse nome, porque tem vergonha do passado, eles são responsáveis por 20 anos de atraso do Acre”, disse.

Ela ainda criticou o atual governador do Acre, fazendo menção indireta à operação “Ptolomeu” da Polícia Federal, que apurou desvios de R$ 828 milhões no âmbito do governo, tendo como um dos indiciados o candidato à reeleição Gladsom Cameli (Progressistas). “Uma coisa eu garanto: em todo esse tempo de vida pública, nunca viram o “carro preto” na nossa porta, porque aqui nós temos as mãos limpas”, comentou ela ao se referir a si mesma e aos companheiros de chapa.