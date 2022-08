SESI e Ministério Público do Acre firmam parceria

As inscrições para concurso público do Senado Federal começam nesta terça-feira (23), às 16h. São 22 vagas para nível superior, com remuneração de até R$ 33.461,68. As inscrições podem ser feitas no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado22.

O concurso servirá à formação de cadastro de reserva e preenchimento de 22 vagas, distribuídas entre diferentes cargos e especialidades, sendo:

– 11 para analista legislativo, para as especialidades de administração (2), arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do trabalho, processo legislativo, informática legislativa com foco em análise de sistemas e informática legislativa com foco em análise de suporte de sistemas

– 1 para analista legislativo, para a especialidade de registro e redação parlamentar

– 1 para advogado

– 2 para consultor legislativo, para as especialidades de assessoramento legislativo, com foco em direito do trabalho e direito previdenciário e assessoramento em orçamentos, com foco em orçamento e direito financeiro

– 7 para técnico legislativo, para a especialidade de policial legislativo

Os salários variam entre R$ 19.427,79 para o cargo de técnico legislativo, R$ 25.897,76 para o cargo de analista legislativo e R$ 33.461,68 para os cargos de advogado e consultor legislativo.

O concurso tem validade de dois anos a partir da publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação.

Segundo os editais, no mínimo 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras.

Veja calendário e regras para o concurso do Senado? As inscrições vão das 16h do dia 23 de agosto às 16h do dia 21 de setembro.

Para se inscrever, preencha o requerimento de inscrição em https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado22, imprima a Guia de Recolhimento da União que será disponibilizada e realize seu pagamento em qualquer banco, casa lotérica ou Correios até o dia 23 de setembro.

A taxa de inscrição é de R$ 73 para o cargo de analista legislativo, R$ 94 para os cargos de advogado e de consultor legislativo, e de R$ 55 para o cargo de técnico legislativo. É possível solicitar isenção.

Para todos os cargos, serão realizadas prova objetiva e prova escrita discursiva. Além disso, haverá prova prática de taquigrafia para o cargo de analista legislativo e prova de títulos para os cargos de advogado e de consultor legislativo. Para o cargo de técnico legislativo – policial legislativo, haverá ainda exame de sanidade física e mental, teste de aptidão física, exame psicotécnico e sindicância de vida pregressa e investigação social.

As provas objetivas e discursivas poderão ser realizadas em todas as capitais ou em cidades próximas, se necessário. Outras etapas podem ocorrer remotamente, com exceção do teste de aptidão física e do exame psicotécnico, que serão realizados exclusivamente em Brasília.

Confira mais informações nos editais, em https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado22.