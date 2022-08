Jarude, a política do martelo

O candidato a deputado estadual pelo MDB, vereador Emerson Jarude, se eleito, promete levar para a Assembleia Legislativa seu estilo polêmico de transparência total nas contas públicas, despesas e ações dos parlamentares da futura nova legislatura. Jarude, que é advogado, vai começar revelando qual os vencimentos de um deputado, os valores das verbas de gabinete, indenizatória, auxílio aluguel, diárias e demais recursos que bancam as regalias dos deputados pagos pelo contribuinte.

Jarude assegura que fará o mesmo que faz na Câmara de vereadores, ou seja, transparência total. Ele é crítico ferrenho das manobras feitas pela Mesa Diretora para beneficiar parlamentares com viagens, vantagens e outras regalias.

Segundo sua plataforma de campanha, essa ideia de que a Câmara e a Aleac são para beneficiar vereadores e deputados está equivocada. É para beneficiar o povo começando com o fim das mordomias. Ele atua de forma independente, mas garante ser partidário. O partido, no caso o MDB, deve estar subordinado aos interesses da população, a política do Jarude é a política do martelo, ou seja, deseja quebrar velhas estruturas.

“O sucesso tem uma estranha capacidade de esconder um erro”. (Salústio)

. Alguém duvida que o candidato a governador pelo União Brasil, Márcio Bittar, aceitará traições pela sigla, por exemplo, de apoiar abertamente outro candidato ao Senado que não seja a Márcia Bittar (PL)?

. O PT passou a aceitar infidelidades e traições por conveniência e necessidade.

. A que ponto chegamos!

. Consta que depois das eleições o PT fará uma faxina interna.

. Tenho lá minhas dúvidas, o PT não é mais o mesmo!

. A propósito, Jorge Viana e Marcus Alexandre estão convictos que disputarão o segundo turno com o governador Gladson Cameli.

. Mara e Petecão, também!

. O governador Wanderley Dantas foi um bom governador; só não se elegeu deputado federal na sequência.

. Era desenvolvimentista, o Acre rural!

. Márcia Bittar se movimentando muito, os concorrentes que se cuidem!

. Dentro do governo a coordenação da campanha está fechando todos os espaços em favor de Ney Amorim (Podemos).

. Depois de percorrer o interior, o candidato Sérgio Petecão (PSD) vai iniciar a campanha na capital.

. Petecão sempre cresce nas campanhas.

. O professor David Hall sendo David Hall!

. Sanderson Moura sabe travar uma luta política.

. Além de abraçar o Palácio, a militância tem que abraçar mais a candidatura de Nazaré Araújo ao Senado.

. Bom dia, general!

. R$ 900 mil de vencimento em só mês não é brincadeira não!

. Noites Alienígenas coloca o Acre no cenário nacional e internacional da sétima arte; espetáculo de massa ou Belas Artes?

. Bom dia!