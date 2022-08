Em convenção, PSDB define Dr. Beirute como candidato ao Senado

Carolina Lekker, representante do estado do Acre, foi eleita a “Miss Bumbum 2022”. A modelo de 24 anos recebeu 138 votos e superou a concorrência de 12 candidatas finalistas ao posto de dona do bumbum mais bonito do Brasil.

Com 127 votos, a mato-grossense Laysa Padovani levou o posto de Vice Miss Bumbum deste ano. A catarinense Carolina Medeiros levou para casa a faixa de Miss Bumbum Bronze por ter ficado em terceiro lugar, com 126 votos.

O concurso ainda premiou a potiguar Thaynna Dantas com dois prêmios: a Miss Bumbum Simpatia (votação feita entre as próprias candidatas) e Miss Bumbum Fitness.

A noite de premiação contou das finalistas Karine Matielle (Alagoas), Anne Lima (Rio de Janeiro), Juli Figueiró (Rio Grande do Sul), Deny Barbie (Distrito Federal), Day Reis (Pará), Laysa Padovani (Mato Grosso), Carolina Medeiros (Santa Catarina), Livia Nayara (Paraíba), Carolina Lekker (Acre), Thaynna Dantas.