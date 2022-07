Líder do CV e comparsas têm prisão preventiva decretada na Capital

Ocorreu nesta quarta-feira, 27, um encontro entre dirigentes e a cúpula do senador licenciado, Márcio Bittar (UB), para a formação de uma aliança visando as eleições deste ano, após o rompimento de Bittar com o governador Gladson Cameli (Progressistas).

Sobre as tratativas discutidas no encontro, o ex-prefeito de Brasiléia e dirigente do MDB, Aldemir Lopes, afirmou que MDB se mantém de portas abertas para novos aliados. “Na política, tudo é possível, até o dia 5 de agosto tem muita água pra rolar”, comentou.

Lopes disse ainda que mais diálogos em prol de negociações devem ocorrer nos próximos dias, contudo, avisou que as candidaturas das deputadas Mara Rocha ao governo e Jéssica Sales ao senado da República são irrevogáveis. “Tudo tá em aberto, menos as candidaturas da Mara e da Jéssica”, alertou.

O ex-prefeito destacou que novos aliados que se sentirem insatisfeitos com o governo de Gladson Cameli, podem procurar o MDB para a composição de uma aliança. “Alianças não se faz com fisiologismo, mas com programa de governo. Quem entender que o governo do Gladson não está de acordo com o que cada partido pensa em termos de programa e concordar com o nosso, toda aliança é possível”, encerrou.