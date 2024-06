Junina Pega-Pega estreia neste sábado em arraial na Praça da Revolução

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com o tema “São João de Todos os Tempos”, a Junina Pega-Pega realizará sua estreia na arena de folguedos, na noite deste sábado, 15, no 16° Circuito Junino de Rio Branco, que ocorre na Praça da Revolução, Centro.

O grupo tem 28 anos de existência e, atualmente, conta com, aproximadamente, 150 participantes entre, dançarinos, atores do casamento, apoio e coordenação.

O tema visa falar sobre a evolução do São João ao longo dos anos do estilo tradicional ao estilizado.

“A ideia é levar ao público essa evolução do São João, que também ocorreu na Junina. E mesmo com essa transformação mantém sua essência”, disse o coordenador Cimar dos Santos.

Vale destacar que até chegar a estreia do espetáculo, os trabalhos no grupo tiveram início ainda no final do ano passado, com conversas e alinhamentos do que seria desenvolvido e trabalhado entre os brincantes.

“Nosso trabalho de temporada sempre inicia após o encerramento de outra. Ou seja, assim que encerramos os trabalhos, por volta de agosto, já começamos a ter conversas sobre o que iremos fazer no ano seguinte. É trabalhoso e, ao mesmo tempo, compensador, principalmente quando recebemos o carinho do público”, destaca o coordenador.

Ao longo dessas quase três décadas, junina possui títulos como o de heptacampeã do Concurso Estadual de Quadrilhas do Acre, tricampeã dos festivais do Sesc e Circuito Junino. Além disso, já participou de sete vezes do Nacional de Quadrilhas.

O grupo será o primeiro a se apresentar nesta noite. Já na segunda etapa, que ocorre no próximo final de semana, no Quadrilhódromo, localizado atrás do estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito, a quadrilha se apresentará no domingo, 23.

Programação:

SÁBADO – 15/06

JUNINA PEGA-PEGA

EXPLODE CORAÇÃO

MATUTOS NA ROCA

DOMINGO – 16/06

ESCOVA ELÉTRICA SASSARICANO NA ROCA MALUCOS NA ROÇA