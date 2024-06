Sucuri de 4 metros é vista com ferimentos em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cena é comum nos municípios do Vale do Jurua: cobras gigantes são vistas na travessia de ramais e estradas e até quintais de residências. Na tarde deste sábado, 15, uma sucuri com cerca de 4 metros foi fotografada na rodovia AC-405, nas proximidades da ponte do Moa, em Cruzeiro do Sul.

Pessoas que passavam pelo local ficaram surpresas com o tamanho da cobra. Em vídeo, afirmam que o animal está ferido.

Anúncios

“Eu nunca tinha visto uma tão grande assim de perto. Foi assustador e impressionante ao mesmo tempo,” comentou Cíntia Maria, moradora da região.

Além de Cruzeiro do Sul, jiboias e sucuris com mais de 3 metros têm sido registradas em Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Nenhuma das duas é venenosa.

VEJA VÍDEO: