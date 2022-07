Mara Rocha visita comércio em Marechal Thaumaturgo e faz reunião com dirigentes do MDB

As lideranças do MDB de Marechal Thaumaturgo receberam a pré-candidata ao governo, deputada federal Mara Rocha na manhã dessa segunda-feira, 18. A comitiva da Esperança liderada por Mara contou com a participação do ex-prefeito Vagner Sales, deputada estadual Antonia Sales e do vice-governador Wherles Rocha.

A pré-candidata participou de um almoço na casa do vereador Arlen Lima (MDB), e depois conversou com representantes de vários segmentos da população do município.

Para o vereador Arlen, o sentimento da população de Marechal Thaumaturgo é de esperança de ver um governante que olhe para os municípios mais isolados. “Nossa população tem sofrido muito com a falta de governo em nossa região. A Mara é nossa esperança de um governo que olhe para todos e que venha a trabalhar pelos municípios de Thaumaturgo e Porto Walter. O atual governo prometeu muito, mas não fez nada. Aqui em Marechal não temos uma obra feita por esse governo”, disse o parlamentar.

Mara Rocha visitou o comércio, lideranças políticas da região e participou de reuniões da direção do MDB na Câmara Municipal de Vereadores na parte da noite.

“Estou feliz ao saber que as pessoas estão com esperança em nossa pré-candidatura. Tenho recebido muito carinho e incentivo da população, isso me motiva todos os dias. Esta região do Juruá precisa de mais atenção do governo no apoio ao produtor. Escutei de várias pessoas em Thaumaturgo sobre a falta de professores, as reformas nas escolas do Estado que são intermináveis, os serviços de saúde que não contempla as pessoas, que sofre com essa situação. Por ver esse descaso com nossa população, quero junto com todos mudar o cenário que presenciamos atualmente. Ao lado de Jéssica Sales que será nossa futura senadora, e que tem um trabalho reconhecido nesta região, tenho certeza que vamos melhorar a vida do nosso povo”, destacou Mara.

A deputada federal que pernoitou em Marechal Thaumaturgo, acordou as 4h da madrugada para participar junto com a deputada Antonia Sales do programa “Brega do Manin” na rádio Juruá FM 88.5 e falou sobre seu programa de governo para a região.