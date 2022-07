Alan cobra apoio de Bittar e diz que Mailza não tem palavra: “acordo é para ser cumprido”

O deputado federal licenciado, Alan Rick (União Brasil), declarou ao jornalista Itaan Arruda no Gazeta Entrevista, nesta sexta-feira, 15, que o seu nome ao cargo de pré-candidato ao senado da República deve ser defendido pelo presidente estadual da sigla no Acre, senador licenciado Márcio Bittar, na chapa majoritária do governador Gladson Cameli (Progressistas), nas eleições deste ano.

De acordo com o parlamentar, a alegação para isso é simples: existe uma pactuação com a executiva nacional do partido em torno do seu nome ao Senado da República no Acre. Segundo ele, na última quarta-feira, 13, houve uma situação incômoda gerada após a postagem de uma mensagem de Bittar nas redes sociais, onde Márcio alegava que a chapa estava fechada – supostamente com Gladson, Márcia e Mailza – sua concorrente ao Congresso Nacional. No entanto, sem causar muita polêmica, Rick revelou que espera que o senador possa cumprir a pactuação firmada na executiva nacional do UB. “Espero que ele reavalie essa unidade que ele está falando. A senadora Mailza tem todo direito de colocar seu nome para o cargo que ela quiser. Agora, o presidente do União Brasil tem que defender o candidato do União Brasil, ou eu estou errado?”, justificou.

Miranda disse ainda que Márcio Bittar deve reunir os partidos na qual tem comando para exigir um posicionamento mais coeso sobre o assunto. “Falta uma defesa mais contundente do nosso nome e isso não aconteceu”, comentou.

Em meio a entrevista, Alan demonstrou descontentamento com a falta do cumprimento de acordo por parte da senadora Mailza Gomes – que, no incio do ano, havia pactuado um documento onde, dos três nomes postos ao Senado da República – Jéssica Sales, Alan Rick e Mailza Gomes, seria escolhido o melhor avaliado nas pesquisas. “Acordo é para ser cumprido”, disparou defendendo a deputada federal Jéssica Sales que, no momento, é pré- candidata em outra chapa majoritária – a do MDB.