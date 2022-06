Bocalom propõe repassar quase R$ 8 milhões para Ricco continuar serviço em Rio Branco; vereadores analisam PL

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco devem apreciar nesta quarta-feira, 29, um projeto de lei complementar do Poder Executivo que visa conceder subsídio de quase R$ 8 milhões para a empresa Rico Transporte. Caso aprovado, o subsídio vigorará até o dia 30 de novembro.

De acordo com a proposta, o aporte financeiro visa garantir a permanência da empresa operando o sistema coletivo na capital. O montante total é de R$ 7,9 milhões. O PL dispõe sobre a manutenção da tarifa no valor de R$ 3,50 (três e cinquenta centavos), em todos os veículos que operam no Sistema Integrado de Transporte Urbano de Rio Branco – SITURB e Terminais Urbanos, dispõe ainda, sobre a subsídio no valor de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), por cada passageiro transportado no SITURB.

A proposta que deverá ser levada ao plenário do parlamento em caráter de urgência, destaca que a previsão pelos próximos 5 meses será de um repasse superior a R$ 1,5 milhões a Ricco – com um total de 2 milhões de passagens em Rio Branco.

“Diante disto, me dirijo aos senhores solicitando mais uma a sensibilidade e o compromisso social desta douta casa de leis para mais uma vez autorizar o poder municipal, diante dos fatos aqui narrados a conceder subsídio ao transporte público, pagando por cada passageiro transportado pela Empresa Ricco Transportes, o valor de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), valor este no qual está incluso as gratuidades do SITURB e justo pagamento da diferença do valor do diesel a época do início da operação até os dias de hoje”, diz trecho do projeto assinado pela prefeita em exercício, Marfisa Galvão (PSD).

Contrário ao PL de subsídio, o vereador Emerson Jarude (MDB) alegou que o valor deverá gerar prejuízo aos cofres públicos e estima apenas valorizar os empresários. “Não vou aprovar dinheiro para as empresas de ônibus”, declarou.