Gladson, Jorge e Bittar jogam com o tempo a favor

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) terá tempo de sobra para definir a chapa que disputará as eleições. É que cinco de agosto é o prazo dado pela legislação eleitoral para a realização das convenções partidárias que definirão candidatos a presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Apesar da pressa dos opositores em iniciarem a campanha eleitoral, ela só ocorrerá de fato a partir dessa data. Tudo o que for acertado, combinado ou conversado antes das convenções poderá ser mudado.

Sabendo disso é que o pré-candidato Jorge Viana, do PT, joga com a possibilidade de disputar o Senado ou o governo. Ele sabe que qualquer processo eleitoral é como um trem desgovernado em alta velocidade. Tudo pode acontecer. Basta olhar para as últimas eleições de prefeito em Rio Branco, quando o ex-reitor Minoru Kinpara, do PSDB, tinha a preferência do eleitorado. O quadro se inverteu na campanha.

Assim como os petistas, Gladson Cameli sabe que não precisa ter pressa. Como diz o ditado: “Sai na frente o mais fraco, o que não pode correr”. Em contrapartida, as chapas do PSD como o senador Petecão (governo), Vanda Milani (senado)e João Tota Filho (vice) está pronta. O MDB definiu Mara Rocha, mas aguarda a palavra final da deputada Jéssica Sales para o Senado. Nesse espaço de tempo, o senador Márcio Bittar (União Brasil), que também não tem pressa, sabe que o tempo é seu aliado nesse caso. A pressa, na política, pode ser o pior inimigo. Gladson, Jorge Viana e Márcio sabem disso e jogam com o tempo a favor.

“Todos são muito bem-vindos a marcha para Jesus, não se pode excluir ninguém”. (coronel Ulisses)

. Sempre que uma instituição tomar partido a favor ou contra um posicionamento político terá prejuízos a curto, médio e longo prazo.

. Como diz a Maria da pensão do Duda:

. “Tem o bônus, mas também o ônus”.

. A Maria da pensão do Duda tem toda razão: O tempo e a história já provaram essa tese!

. Em maior e menor grau!

. Para os Cínicos, do período helenístico, ficar em cima do muro não é covardia coisa nenhuma; é a suspensão do juízo; um posicionamento legítimo e inteligente.

. Portanto, pense, analise, reflita e pense de novo antes de decidir!

. Não seja, como dizem os avós, uma Maria vai com as outras.

. Não é porque o padre, o reverendo, o bispo, o apóstolo, papa ou pai de santo falaram que a pessoa tem que obedecer cegamente.

. Jesus de Nazaré alertava sobre isso:

. Não seja guiado por um cego; se a pessoa for cega também, pior ainda.

. Cego no sentido de não ter conhecimento sobre a verdade.

. Respondendo questões levantadas pelos leitores:

. PT, MDB e PROGRESSISTA fazem três deputados estaduais cada um, para começar o jogo.

. PT e MDB têm mais de cinco mil votos só de legenda em praticamente toda eleição.

. O PROGRESSISTA é a chapa mais difícil e pesada já formada:

. Elege Nicolau, Bestene, Gerlen e mais um…quem? quem?

. Pois é, quem?

. Eu também não sei!

. Marcos Alexandre deverá ser (pela lógica) o deputado estadual mais votado.

. As urnas vão confirmar?

. Não sei!

. O Republicano e União Brasil fazem um cada um!

. Amanhã tem mais, acabou o espaço!

. Bom dia!