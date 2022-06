Após críticas de Duarte, governo inicia reforma do hospital de Xapuri

Levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) aponta expectativa de altos índices de ocupação em diversos destinos do país durante o feriado de Corpus Christi, entre os dias 16 e 19 de junho.

Segundo essa estimativa, o Acre deve ficar com 40% de ocupação na hotelaria no feriado. Nos demais Estados da região Norte, a taxa será variada. No Pará, os hotéis de Belém devem ter 23% em média, enquanto nas praias, a ocupação está em torno de 80%. O Amapá também deve atingir 80% de ocupação.

O destaque nacional é a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, que tem expectativa de 100% de ocupação para o feriado. Os hotéis sediados na capital do estado, Campinas e Ribeirão Preto devem alcançar 80%. As cidades do interior de São Paulo também devem registrar 80% de ocupação, segundo o levantamento.

No Rio de Janeiro, os índices devem atingir uma média de 85% em todo o estado, com a capital ficando entre 85% e 90%, enquanto as cidades da região serrana, como Itatiaia, Miguel Pereira, Friburgo, Teresópolis e Valença podem ter quase 100% dos quartos ocupados. Já em Minas Gerais, as cidades históricas indicam números próximos a 90%. A capital mineira, Belo Horizonte, deve atingir 60%. No Espírito Santo, a ocupação deve chegar a 82%.

De acordo com levantamento, o Polo Turístico de Gramado e seus destinos prometem ter o inverno mais movimentado de sua história. Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, cidades que formam a chamada Região das Hortênsias, já estão com reservas acima de 96% para o feriado de Corpus Christi. Em Santa Catarina, o índice deve chegar a 85%. No Paraná, a expectativa também está alta, com 75% de ocupação.

No Ceará, a previsão está em torno de 70% de ocupação hoteleira. Na Bahia, os números também devem ficar em torno de 70%, assim como o Rio Grande do Norte deve chegar a 70%, enquanto o Maranhão terá ocupação próxima a 84%, o Piauí cerca de 83% e Alagoas em torno de 65%.

Na Região Centro-Oeste, Goiás deve apresentar números próximos a 90%, enquanto Mato Grosso aponta para índices de 60% e Mato Grosso do Sul com os mesmos 60%. (EBC)