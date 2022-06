Mais de 500 servidores da educação no Acre são notificados para fazer atualização cadastral

A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE) publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 6, uma lista com os nomes de 501 servidores da educação que precisam atualizar o cadastro junto ao órgão.

Os trabalhadores notificados devem comparecer até o dia 15 de junho na Coordenação de Vida Funcional da SEE ou na Representação da SEE de seu respectivo município, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos.

Além dos professores de 21 cidades do Acre, outros cargos como apoio administrativo, assistentes educacionais, gestores de políticas públicas e técnicos administrativos, também foram convocados.

De acordo com o decreto, o prazo para conclusão do recadastramento dos nascidos no mês de Maio, foi de 1 a 31 de Abril. Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês de JULHO/2022, obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento do Governo do Estado do Acre.

A lista com o nome do servidor e matrícula pode ser consultada a partir da página 8 do DOE. VEJA A LISTA AQUI