Pesquisa Senado: Jorge tem 25%, Alan 22%, Jéssica 16% e Márcia 14%

O Instituto Perfil divulgou também nesta sexta-feira, 3, a preferência do eleitorado acreano para a disputa da única vaga do Senado Federal nas eleições de 2022. No levantamento estimulado, o ex-senador Jorge Viana (PT) aparece na frente com 25,5%, seguido pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil) com 22,2%. A deputada federal Jéssica Sales (MDB) aparece com 16,9% e Márcia Bittar (PL) surge com 14%. A atual senadora Mailza Gomes (Progressistas) surge com 2,9%, a deputada federal Vanda Milani (PROS) 2,6%, o advogado Sanderson Moura (PSOL) 2% e Dimas Sandas (AGIR) com 0,4%. No quesito branco, nulo ou nenhum deles registrou 7,3%, Ainda não sabe ou indeciso 5,4%. 0,8% não respondeu.

Na aferição espontânea, a maioria, 54,1% dos entrevistados afirmaram ainda não saber ou indecisão sobre o candidato ao senado. 9,9% preferiram Jorge Viana, Jessica marcou 8%, Alan Rick 6,7%, Márcia Bittar 5,5%, , Petecão 2,7%, Mailza Gomes 1,3%, Mara Rocha 1%, Vanda Milani 0,6%. Gladson Cameli 0,5%, Sanderson 0,5%, Márcio Bittar 0,4%, Marcus Alexandre 0,3% e Angelim 0,2%. Os demais candidatos marcaram 1,2%. Branco, nulo ou nenhum destes, 5,3%.

Com relação a maior rejeição na disputa ao senado, Jorge lidera com 22,7%. Márcia Bittar aparece em segundo lugar com 15,3%, Alan com 9,8%, Vanda 8,5%, Jéssica 8,1%, Sanderson 7,3%, Dimas 6,9%, Mailza 6,9%. Não rejeita nenhum deles 7,5%. Não vota em nenhum deles 4,1%. 2,9% não respondeu.

A pesquisa do Instituto Perfil foi realizada entre os dias 24 a 28 de maio e ouviu 1.430 pessoas no Estado do Acre. A margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04020/2022.