Exposições, feiras, shows e teatros: saiba onde aproveitar o fim de semana em Rio Branco

Com a flexibilização e a baixa taxa de contaminação da Covid-19, os eventos culturais voltaram com força. Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade nos dias 27, 28 e 29 de maio. O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir. Acompanhe.

– I Semana do Nerd

A primeira Semana do Nerd, organizada pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário U:verse, iniciou na última quarta-feira, 25. Com várias atratividades voltadas para o mundo geek, nerd e gamer, além de atividades científicas e culturais, o encerramento acontece nesta sexta-feira, 27, com o torneio de jogos, Karaokê e desfile Cosplay.

– Circuito Universo 68

O Circuito Universo está de volta, e realiza sua primeira edição de 2022. A feira que une empreendedorismo, música e cultura ao mesmo tempo, acontece na U:VERSE, antiga Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO). Iniciou na quarta-feira 25, e segue até esta sexta-feira, 27, nos horários das 19h às 22h. Com marcas de produtos artesanais, de consumo consciente, cosméticos, acessórios, decoração, plantas e comidas típicas, a festividade tem a entrada gratuita. Os cantores Dito Bruzugú e Adonay Brasil irão animar a noite de encerramento.

– I Mostra Cênicas Paralelas

A I Mostra Cênicas Paralelas, que reúne grupos de teatro e dança da cidade de Rio Branco, será realizada esta semana, durante os dias 26 a 29, das 19h às 21h30, em pontos do Segundo Distrito da capital. O evento contará com a apresentação de diversos espetáculos, shows com artistas locais, o lançamento do livro “Dramaturgia” de Yuri Montezuma e a performance “Lambada e Katarina”. As entradas custam entre R$ 10 a R$ 25.

– Forró da melhor idade

Com apoio da Fundação Garibaldi Brasil, o grupo Baile no Seringal realiza neste sábado, 28, no Centro Cultural Lydia Hammes, no bairro Aeroporto Velho mais uma edição do Forró da melhor idade.

– 7° Arraial Assanhados por São João

A família junina Assanhados na Roça realizará, durante as noites de 28 e 29 de maio, o 7° Arraial Assanhados por São João. Com comidas típicas, bingos, bebidas, música, apresentação de quadrilhas juninas, e muitas outras atrações, a festividade começa às 18h, na praça Joaquim Macedo, no bairro Plácido de Castro, região na baixada da Sobral.

– Discomon

Tem evento de Kpop neste sábado, 28, na Usina de Arte João Donato. O Discomon ocorre das 10h às 17h30, com apresentações de danças, competições e jogos valendo brindes.

A venda dos ingressos está ocorrendo pelo perfil no Instagram @d1scom00n.

– MC Danny (Calourada Max)

A quarta edição da Max Calourada, acontece nesta sexta-feira, 27, na Maison Borges com o show de MC Danny. Com 8 horas de open bar, os ingressos estão sendo vendido na Casa da Sogra (Centro, ao lado do terminal) e Mary Bijoux no Shopping e pelo site no link: https://www.sympla.com.br/evento/mc-danny—rainha-do-pizeiro-em-rio-branco-ac/1439501

Mais informações no número: (68) 99204-3293

– Uendel Pinheiro

Dia 28 de maio, neste sábado, o cantor Uendel Pinheiro, vem direto de Manaus para o “Me leva pra pagode”, com 8 horas de open bar, na Associação Atlético Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco. O evento começa às 18h, e tem outras atrações como Paulo Heverton, Samba Groove e Isaías Bernardino.

Disk entrega e mais informações no número: (68) 99215-1997 ou (68) 99944-6092.