Ex-deputado diz que Mesa Diretora da Aleac foi “negligente” ao permitir confusão

O ex-deputado estadual Geraldo Pereira, na época eleito pelo PT, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para lamentar a confusão envolvendo o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Republicanos) e o deputado estadual Gerlen Diniz (Progressistas) nas dependências do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na sessão de quarta-feira, 25.

De acordo com o ex-parlamentar, o espetáculo que viralizou nas redes sociais após Mazinho chamar Diniz de ‘corno’ poderia ter sido evitado. Em sua opinião, houve negligência por parte da Mesa Diretora do parlamento. “A imperícia, a negligência e a imprudência da Mesa Diretora da ALEAC, contribuíram com o triste espetáculo no Plenário do Poder Legislativo”, declarou.

Pereira destacou que os parlamentares ocupantes da Mesa deveriam ter evitado a entrada do prefeito no plenário da Casa do Povo – evitando assim, o confronto com Diniz. “A mesa diretora sabia das relações estremecidas entre o prefeito de Sena Madureira e o deputado Diniz. Portanto, não poderiam permitir que o prefeito frequentasse o Plenário durante a sessão. O parlamentar é inviolável no exercício do mandato. A inércia da Mesa Diretora não justifica os impropérios, ali bradados, que entristeceram a sociedade acreana”, argumentou.

Logo após a troca de farpas entre os desafetos, Mazinho e Gerlen, o gestor de Sena sofreu um infarto e precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro e, após o atendimento, levado a UTI do Hospital Santa Juliana.