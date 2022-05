Petecão pede para população contribuir com seu Plano de Governo

O prefeito Tião Bocalom anunciou no final da manhã desta sexta-feira, 20, que a prefeitura vai injetar na economia da capital acreana mais de R$ 71 milhões de reais com o pagamento do servidor público no final deste mês de maio.

A folha salarial de Rio Branco após o aumento concedido ao funcionalismo e o pagamento do retroativo saltou de R$ 32 milhões para R$ 63 milhões. Os outros R$ 8 milhões são oriundos da previdência municipal.

Bocalom disse que o aumento na folha aconteceu porque a prefeitura economizou e ressaltou que a economia é resultado da diminuição de gente “mamando” na prefeitura. “Insisto mais uma vez, esse aumento só foi possível porque no ano passado a gente pegou essa vaquinha aqui que tinha um monte de gente mamando nessa teta e desmamamos um monte de bezerrinho, o que fez com que a gente pudesse deixar no caixa R$ 242 milhões no ano passado”, disse Bocalom.

O valor injetado na economia é resultado do aumento do servidor e também do pagamento do aumento e do retroativo, desde janeiro. Por isso mesmo, o secretário de planejamento. Jonathan Santiago, afirmou que pode encontrar inconsistência. “Como temos pagamentos retroativos de janeiro, fevereiro, março e abril pode ser que tenhamos alguma inconsistência. Queremos deixar claro que se acontecer com alguém no dia 3 de junho faremos o pagamento em uma folha complementar, afirma.

A prefeitura realiza o pagamento do funcionalismo público na próxima quarta-feira, dia 25 de maio.