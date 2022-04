Ignorado por Gladson, Podemos de Ney Amorim sinaliza em dobradinha com Jenilson em 2022

O presidente do Podemos/AC, ex-deputado Ney Amorim, se reuniu com o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), pré-candidato ao governo d o Acre, em seu escritório na estrada do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira, 13, para conversar sobre alianças em 2022. O ac24horas apurou que o partido, que conta com três deputados na Assembleia Legislativa, sinalizou que pode fazer uma dobradinha com a chapa do PSB ao governo.

Na reunião, participaram o presidente do PSB no Estado, ex-deputado federal e ex-vice-governador, César Messias, o assessor do partido Evandro Rosas, e demais lideranças socialistas. Os deputados Fagner Calegário e Neném Almeida, ambos do Podemos, também participaram do encontro.

A reportagem ouviu lideranças que participaram do encontro que afirmaram que existe uma coesão de pensamentos para 2022 e existência de uma possibilidade de parceria para o pleito eleitoral. A sondagem do partido ocorre no momento em que o governo rompe publicamente com a sigla, chegando a exonerar indicados dos deputados nas últimas semanas.