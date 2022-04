Inflação mantém Rio Branco como a 2ª capital mais cara do Brasil

A inflação subiu 1,35% em março em Rio Branco, mantendo a trajetória de crescimento dos últimos anos e acumulando alta de 3,18% em 2022. Em 12 meses, o custo de vida aumentou 12,19% na capital acreana, reafirmando a capital do Acre a 2ª mais cara do País, perdendo para Curitiba, onde o acumulado de 12 meses é de 14,37%.

Os números foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo IBGE através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que no país teve alta de 1,62%, 0,61 ponto percentual acima da taxa de 1,01% de fevereiro. Essa é a maior variação para um mês de março desde 1994, quando o índice foi de 42,75%, no período que antecedeu a implementação do Real.

Apesar da alta, a capital do Acre apresentou uma das menores variações em março devido, segundo o IBGE, à queda nos preços das passagens aéreas, que dimjnuíram 11,33%, e do frango inteiro (-2,10%).

A gasolina variou 4,45% em março em Rio Branco e o diesel, 9,11%. A energia elétrica variou 0,18% na capital acreana -alguns exemplos do peso que o acreano tem sentido no bolso para ter produtos ou serviços.

Em nível nacional, oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em março. A maior variação (3,02%) e o maior impacto (0,65 ponto percentual) vieram dos transportes, que aceleraram na comparação com o resultado de fevereiro (0,46%).

Na sequência, veio o grupo alimentação e bebidas, com alta de 2,42% e 0,51 p.p. de impacto. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 72% do IPCA de março. Além deles, houve aceleração também nos grupos vestuário (1,82%), Habitação (1,15%) e saúde e cuidados pessoais (0,88%). O único com queda foi comunicação, com -0,05%. Os demais ficaram entre o 0,15% de educação e o 0,59% de Despesas pessoais.