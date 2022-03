Grandidier não será mais vice e Aberson Carvalho substituirá Socorro Neri na Educação

Faltando pouco menos de 48 horas para encerramento do prazo de desincompatibilização de gestores que pretendem disputar as eleições de 2022, até o dia 2 de abril, a movimentação no Palácio Rio Branco é intensa para saber quem sai e quem fica no governo.

Algumas definições já foram acertadas pelo governador Gladson Cameli, como a manutenção de Rômulo Grandidier no governo. O Secretário da Casa Civil deverá deixar a pasta para assumir uma diretoria no governo, ou seja, a tese que ele seria indicado a vice acaba descartada. O advogado Jonathan Donadoni será o novo chefe da Casa Civil. O ac24horas apurou que a continuação de Grandidier no Palácio tem como objetivo deixá-lo mais livre para as articulações visando a reeleição do chefe do executivo sem abrir mão de acompanhamento das ações de governo.

Outra definição é na pasta de educação. Socorro Neri deixará o comando da SEE para disputar uma vaga à Câmara Federal pelo Progressista. Como condição para fortalecer a chapa governista, Neri conseguiu emplacar seu pupilo desde os tempos de prefeitura, Aberson Carvalho à frente da Secretaria.

As exonerações de Alysson Bestene, da Secretaria de Governo, e Israel Milani, da Secretaria de Meio Ambiente, estão garantidas. Ambos disputarão também uma cadeira na Câmara Federal. Seus substitutos devem ser definidos durante toda essa quinta-feira. É possível que a decisão se estenda até o final de semana com a publicação das exonerações na próxima segunda com data retroativa.

O ex-deputado Luiz Calixto foi convidado para assumir a Secretaria de Governo no lugar de Alysson Bestene, mas teria recusado o convite alegando que poderia “ajudar o governo mais de fora, do que dentro”.