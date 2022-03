Base diz que emenda de 10% de reajuste é “politiqueira” e oposição rebate: “incoerência”

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo (PV), garantiu nesta quinta-feira, 31, que a emenda, proposta por parlamentares do bloco de oposição e independentes, não tem amparo legal e classificou o ato como politiqueiro. Ele destacou que a emenda só deve ser apresentada pelo governo do Estado. “Eles estão jogando para a galera, pois só o governo pode propor isso”, declarou.

O parlamentar disse ainda que caso a emenda seja aprovada no plenário da Casa do Povo, deverá ser vetada pelo governador Gladson Cameli.

No entanto, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) alegou que Longo não está do lado dos servidores e ironizou sua incoerência política. “O líder do governo é um poço de incoerência é só mudar de governo que ele muda de lado. Ele é movido por uma causa e nós pelos servidores”, respondeu.

Já o deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) foi na mesma linha de Magalhães e disse que ao contrário de Pedro Longo não fica mudando de posicionamento. “Não pulo de galho em galho. Eu defendo aquilo que é importante para a população e servidores públicos”, encerrou.