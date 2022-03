Thor Dantas: é provável que o Acre esteja no fim da pandemia, mas nova variante não é descartada

Um dos principais infectologistas do Acre, o médico Thor Dantas, conversou com o ac24horas sobre os números da pandemia ao longo da última semana, que registraram índices muito baixos de contaminação e morte pela pandemia da Covid-19.

Da última segunda até a sexta-feira, desta semana o Acre registrou 106 casos novos da doença, sendo que em um dia não houve registro de pessoas contaminadas. A média nos últimos cinco dias foi de apenas 21,2 casos diários. Já em relação às mortes, os números são ainda menores. Nos últimos cincos dias, apenas nesta última sexta foram registrados óbitos pela Covid-19, sendo dois idosos de 78 e 91 anos.

Com os números divulgados, associada a vacinação, Thor Dantas acredita que o Acre esteja caminhando para sair de uma situação de pandemia e entrando em um estágio de endemia e que a Covid-19 possa passar a se comportar como uma gripe normal.

“Realmente há muita esperança que estejamos caminhando para o fim da condição de pandemia, que o vírus passe a se comportar na condição endêmica, que é um vírus que ocorre todos os anos em uma condição esperada de casos como ocorre com a gripe que acontece todos os anos. A tendência em geral dos vírus é eles se adaptarem e passarem a ser menos agressivos e causarem menos doenças. Podemos dizer que a gente se acostuma com o vírus e, de certa maneira, ele também se acostuma com a gente”, afirma Thor.

O infectologista, no entanto, alerta que não há nenhuma certeza, do ponto de vista científico, de que a Covid-19 esteja no fim e de que uma nova variante não possa aparecer.

“Há um certo grau de imprevisibilidade, já que pode surgir uma nova variante até mais agressiva, inclusive. Não é certo e líquido que a ômicron seja a última variante. Nada impede que surja uma variante ainda mais agressiva, já que os vírus sofrem mutações ao acaso. Veja que alguns países como a própria China e outros na Europa, tem experimentado um aumento de casos após a extinção de todas as medidas restritivas como uso de máscaras e permissão de aglomeração. Portanto, é altamente provável, mas surpresas desagradáveis podem ocorrer”, explica o infectologista.

O Acre atualmente tem o registro de 123.776 pessoas infectadas desde o início da pandemia com 1.992 mortes causadas pela Covid-19.