Sibá Machado toma cachaça para comemorar condenação de ex-procurador da Lava Jato

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros do Ceará

Três acreanos que estão no Ceará a passeio foram vítimas um acidente nesta terça-feira, 22, durante passeio de buggy nas dunas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com o noticiado pelo portal G1/CE, os envolvidos no acidente foram socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e encaminhados a hospitais da região.

Além dos turistas acreanos, havia mais duas pessoas. O motorista não sofreu lesões, assim como uma das passageiras. Uma criança de 9 anos foi socorrida por populares logo após o acidente e levada a um hospital da região.

Uma adolescente de 14 anos foi levada a um hospital de Fortaleza com fratura aparente. Um homem de 41 anos foi atendido com dores no tórax.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as vítimas deitadas na areia próximo ao veículo aguardando socorro. Uma adolescente é vista chorando sendo amparada por uma mulher. Nas imagens também é possível ver um garoto recebendo atendimento de populares.

Fiscais da Secretaria de Patrimônio e Transporte de Caucaia (SPT) identificaram que o motorista não é habilitado e teve o veículo apreendido. O condutor deve responder a sanções administrativas e multas.

Do G1/Ceará