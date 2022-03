Avião faz pouso noturno para resgatar criança em aeródromo de Porto Walter após reforma da pista

Reformado em outubro do ano passado, o aeródromo do município de Porto Walter, considerado uma das cidades mais isoladas do Acre, recebeu na noite desta segunda-feira, 22, um voo noturno para transportar uma criança de 11 anos para Cruzeiro do Sul para realizar tratamento de saúde emergencial. A ação ocorreu por intermédio da Secretaria de Saúde a pedido do governador Gladson Cameli.

Totalmente revitalizado e dentro dos padrões de funcionamento exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o aeródromo da cidade recebeu investimentos superiores a R$ 4 milhões na adequação do cercamento,, pista de pouso, sinalização horizontal e aplicação de microrrevestimento asfáltico. Antes da intervenção do governo, a cidade havia fica isolado pelo ar por cerca de 10 meses devido às péssimas condições nada pista, o que levou a Anac a suspender as atividades da pista.

Porto Walter tem aproximadamente 12 mil habitantes e o aeródromo cumpre um papel importante para a comunidade, que perpassa os limites de transporte e movimentação de passageiros. A pista contribui para o desenvolvimento econômico e social, conectando empresas e resultando num processo de crescimento do município, fomentando a criação de empregos.