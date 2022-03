Na frente de Gladson e Marcio Bittar, Mazinho e Meire Serafim se desfiliam do MDB

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e a deputada estadual Meire Serafim, se desfiliaram do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na tarde desta segunda-feira, 21.

De acordo com informações da assessoria, o ato de desfiliação ocorreu em Rio Branco, e contou com a presença do Governador Gladson Cameli do Progressistas e do Senador Márcio Bittar, atualmente no União Brasil.

Após a saída de Mazinho e Meire, ambos devem ingressar no Partido Liberal (PL), mesmo Partido do Presidente Jair Bolsonaro, que no Acre é comandado pelo Senador Márcio Bittar, e deverá apoiar Gladson Cameli em sua reeleição.

A filiação no PL está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira (24) em um grande evento que será realizado em Sena Madureira, e contará com a presença do Governador Gladson Cameli, do Senador Márcio Bittar, da pré-candidata ao senado, Márcia Bittar, entre outras lideranças do Estado.

A saída do casal do MDB deve ocasionar a debandada de mais de 300 filiados.