Ana Hickmann abre o jogo sobre programa com Edu Guedes no SBT

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No últimos dias, surgiram boatos de que Ana Hickmann e Edu Guedes estariam negociando uma possível ida para o SBT. A ideia era colocá-los juntos à frente de um programa matinal. Enquanto algumas informações apontavam que a atitude partiu do cozinheiro, outras indicavam que foi Silvio Santos quem sugeriu os dois nomes.

Em entrevista, a contratada da Record rompeu o silêncio e finalmente falou sobre a possibilidade de migrar para o SBT com o namorado. Questionada sobre o assunto que continua dando o que falar na mídia, Ana tratou de desmentir tudo. “Não, isso não é verdade. Eu estou lá na Record, no ‘Hoje Em Dia’”, disse a comunicadora.

Anúncios

Provando que permanece firme forte no canal dos bispos, a mãe de Alezinho adiantou algumas novidades: “A gente está com vontade de trazer algumas coisas de volta, como é caso das minhas viagens internacionais. Inclusive, estão rolando algumas parcerias. Tem Espanha e Portugal também… A gente tinha isso, mas a pandemia acabou afastando. No entanto, eu quero voltar com essas viagens. Estamos querendo trazer também o quadro SOS Mãe”.

DETALHES

De acordo com Ricardo Feltrin, Edu Guedes conversou com uma pessoa do SBT por meio de uma ligação realizada recentemente. Tendo em vista os baixos números registrados pelo “Chega Mais”, o chef de cozinha sugeriu apresentar uma atração ao lado da amada. Vale ressaltar que o namorado de Ana Hickmann não esteve no canal paulista, ou seja, sequer foi recebido por Daniela Beyruti.

UOL via Observatório dos Famosos