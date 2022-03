Prazo para inscrição na CNH Social termina neste domingo (6); saiba como

O detento Cleilton Rodrigues, que no mês passado foi agredido a marteladas por um colega quando trabalhava nas dependências da Unidade de Recuperação Social Evaristo de Morais, de Sena Madureira, já está de alta e se recuperando na Unidade Básica de Saúde do Presídio Dr. Francisco d’Oliveira Conde, na capital.

Por alguns dias, ele esteve internado no Pronto Socorro do hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), mas deverá ser transferido em breve para a unidade prisional de origem. O autor do crime, que fugiu no momento da agressão, até hoje não foi capturado.

No dia 14 de fevereiro desse ano, Cleilson Rodrigues estava trabalhando na parte interna do presídio Evaristo de Morais, onde cumpre pena, quando sem qualquer motivo aparente foi agredido pelo detento identificado por Luciano, que o atingiu com uma martelada na cabeça, o deixando desacordado.

Na confusão, o acusado conseguiu sair correndo e fugiu. Policiais penais fizeram buscas em toda a região e não o encontraram, e este continua foragido.

Levado inicialmente para o hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o detento teve que ser transferido para a emergência do pronto socorro do HUERB, na capital, já que sofreu afundamento do crânio e corria risco de morte.

Depois de vários dias internado, já fora de risco, recebeu alta hospitalar e foi levado para a UBS da Unidade de recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, onde ficará até ser mandado de volta ao presídio Evaristo de Morais para cumprir sua pena.