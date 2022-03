Movimento que defende hansenianos afirma que foi abandonado pelo governo do Acre

O Movimento de Reintegração dos Hansenianos no Acre (Morhan) afirma que não tem nenhum apoio do atual governo, o que prejudica o importante auxílio que é dado pela organização às pessoas portadoras da doença. A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium Leprae que atinge os nervos e se manifesta na pele. A hanseníase é uma doença de tratamento simples, sendo o mais importante o diagnóstico precoce da doença, possibilitando a cura sem sequelas.

Ocorre que, exatamente, por falta de informação, muita gente não consegue descobrir com a doença e termina por sofrer com as consequências da doença que vão de deformação até a necessidade de amputação.

De acordo com o Élson Dias, Coordenador do Morhan no Acre, a instituição não tem recebido apoio algum do governo do estado. “O Morhan se tornou uma referência para as pessoas com hanseníase. A gente encaminha essas pessoas de acordo com o estágio da doença de cada um. Desde o início de 2019 que tivemos o corte de um convênio que o governo não renovou. Não temos um veículo para fazer busca ativa nos bairros. Não temos apoio para campanhas de esclarecimento. Todas as despesas são custeadas por nós mesmos e não temos como manter a instituição”, afirma.

Élson conta que o convênio era de R$ 60 mil reais ao ano e já não era suficiente para as despesas. “Nós atendemos uma média de 200 pessoas por mês e fazemos o trabalho que o Estado não faz. Não temos sequer uma campanha de conscientização sobre a doença, já que a informação é a maior arma que temos para prevenção e diagnóstico precoce”, fala.

O ac24horas procurou o governo do estado e aguarda uma resposta desde a última sexta-feira. O Espaço segue à disposição para as explicações sobre o fim da parceria e as ações do poder público estadual no combate à hanseníase.