Os adversários estão dentro do governo, não na oposição!

Partidos e lideranças que formaram uma frente para tirar o PT do governo em 2018 com Gladson Cameli (PROGRESSISTA), Rocha (ex-PSDB), Petecão (PSD), Márcio Bittar (EX-MDB) e mais sete dos oito deputados federais e a maioria dos estaduais querem empurrar as eleições para o 2º turno.

As pré-candidaturas ao governo de Petecão, Mara Rocha, Mazinho Serafim e Ney Amorim, todos ex-aliados de Gladson Cameli na eleição passada, demonstra isso. Acontece que Gladson vai querer levar no primeiro, mas não será fácil e ele sabe disso. Com cinco candidatos ao Senado em sua cola, a equação fica ainda mais complicada.

Gladson também enfrenta dificuldades para definir seu futuro vice na chapa. Consta que Alysson Bestene já articula sua candidatura a deputado federal com a entrada de Rômulo Grandidier na briga. Ainda tem Socorro Neri no jogo. Isto, sem falar na sobra da disputa do Senado. Jéssica ou Alan também poderiam compor de vice. Na verdade, os adversários de Gladson não estão na oposição e sim dentro do seu próprio governo.

. Enquanto isso, o PT, o PCdoB e o PSB só espiam e esperam. Para a oposição, interessa um 2º turno no Acre, principalmente se Lula vencer no 1º turno ou for disputar o 2º com o presidente Jair Bolsonaro.

. Como diz o ditado: “Melhor um na mão do que dois voando”.

. A senadora Mailza Gomes sabe que o governador Gladson permanecendo ou não no PP, jamais a apoiaria na reeleição. Portanto, como o filme do bispo Edir Macedo: Nada a perder.

. Andam dizendo por aí que a vice de Gladson será Socorro Neri e o candidato ao Senado Alan Rick.

. Só andam dizendo!

. Como ficariam Jéssica Sales e Márcio Bittar nesse jogo, só mesmo perguntando para eles.

. Não acho que ficam!

. Sérgio Petecão está aí mesmo, só de butuca!

. Grupos de pastores e lideranças religiosas de várias denominações avaliando que Jorge Viana deve sim voltar para a política com mandato.

. A preferência é para governador, mas para o Senado também se encaixa.

. Aliás, o Senado seria melhor porque também gostam do governador Gladson; outros até do Petecão.

. Gosto é como religião: Não se discute!

. Essa afinidade de Jorge Viana com segmentos evangélicos e católicos é compreensível.

. Foi em seu governo que a maioria das igrejas prosperaram, cresceram e se expandiram porque Deus abençoava.

. Como diz o presbítero Raimundo N.: “O povo não gemia”.

. Com o tempo tudo foi mudando.

. E como foram!

. Sabiam que dentro das hostes petistas nem tudo são flores, que tem disputa interna pra valer.

. É que a roupa suja deles sempre é levada em casa, diferente do que fazem alguns aliados do governador:

. Não é mesmo deputado…deixa pra lá!

. Bom dia!