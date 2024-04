Confira as atrações deste fim de semana em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

AGENDA CULTURAL

Este fim de semana está recheado de atrações para todos os públicos na capital acreana; confira algumas dicas:

Para quem curte um cineminha, estão em cartaz no Cine Araújo os seguintes filmes:

No sábado (27), o Cine Carapanã realizará a sessão estreia com o curta Cabeça de vento, com classificação livre e Maués a Garça com classificação de 12 anos.

Na segunda sessão também acontecerá um debate entre Daniel Belik e os diretores.

CASAS NOTURNAS

No sábado (27), o Me Leva pro Pagode na AABB contará com o show do grupo Samba Groove, Camile Castro, Paulo Heverton e DJ Emerson Aguiar.

No Domingo (28), a partir das 17h, é dia de Balada Mix. A nova casa noturna de Rio Branco localizada no antigo supermercado Vem que tem, traz a atração nacional GP, Galã do Piseiro, o cantor Tiago Mais de Porto Velho, além do DJ Alex e MayquinhoTeclas. Os ingressos custam R$ 20,00

ARRAIAL

Durante as noites de sexta, sábado e domingo, o Arraial do Ponto Alto, que agora está em novo endereço, na Praça da Curva, na Avenida Brasil do bairro Xavier Maia, logo após o Ifac, é a melhor pedida para os apreciadores da cultura junina e comidas típicas.