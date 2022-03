Em sinuca de bico e sem taco na mão

NÃO EXISTE ainda uma luz no fim do túnel para a solução e nem uma fórmula mágica para resolver o intrincado problema de o governador Gladson Cameli ter cinco nomes do seu grupo, postulando ser o seu candidato único ao Senado. E, com nenhum deles inclinado a desistir da candidatura.

Uma tese que surgiu entre o seu círculo de apoio mais próximo, de que deveria declarar que apoiará a todos os candidatos a senador do seu nicho, só teria alguma validade se o governador não tivesse em sua chapa um candidato ao Senado.

Tendo um candidato, os outros quatro se sentiriam preteridos. É lógico. Tem o fato também de que se adotar a postura de ficar em cima do muro para o Senado, é como que liberar a todos a buscarem abrigo em uma candidatura ao governo que não seja a sua. Numa campanha você apoia alguém ou não apoia, não tem essa de apoio todos, porque isso é o mesmo que não apoiar ninguém.

E, ao grosso modo, é como se prometer o voto pessoal a vários candidatos. Tenho fontes seguras de que o nome preferido do governador para ter como seu candidato ao Senado é o do deputado federal Alan Rick (União Brasil). Mas, como é que iria justificar, por exemplo, essa sua opção para as candidatas Márcia Bittar, Jéssica Sales, Vanda Milani e Mailza Gomes? Não iriam aceitar passivamente. Este é um problema que o governador Gladson Cameli não pode mais ficar empurrando com a barriga. Está numa sinuca de bico, e sem taco na mão.

CONVERSA SÉRIA

TENHO informação que o governador Gladson receberá um apelo dos dirigentes do PP, para que continue no partido e faça esse anúncio público. Várias filiações previstas estão brecadas, na espera dessa decisão.

NÃO VAI RECUAR

POSSO afirmar pelo que tenho ouvido de figuras influentes e próximas da senadora Mailza Gomes (PP), de que o Gladson vai ouvir na conversa final que promete travar com ela sobre o Senado de que, ela será candidata.

ARGUMENTO REJEITADO

O GRUPO da senadora Mailza Gomes (PP) não aceita o argumento de que, ela não está bem nas pesquisas, por estarmos distantes da campanha, que é onde tudo se decide. Citam como exemplo a eleição do Bocalom.

NÚMEROS NAS MÃOS

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) toca a sua campanha otimista, orientado por pesquisas, que diferem muito dos índices que vêm sendo divulgados por outros institutos. Na sua visão, a eleição caminha para se decidir no segundo turno.

NINGUÉM SABE COMO TERMINA

CAMPANHA política se sabe quando começa, mas não se sabe como termina. Um fato novo que desgaste um candidato, pode jogar por terra eventual favoritismo. Por isso, é bom se aguardar sempre o andar da campanha.

QUANDO O VERÃO CHEGAR

O PREFEITO Bocalom crê que, com o pacote de obras estruturantes que pretende colocar nos bairros no próximo verão, conseguirá retomar a popularidade da campanha eleitoral, quando quase venceu a eleição para a PMRB, no primeiro turno. Tanto quanto ele, quem torce para que isso aconteça, é o seu candidato ao governo, senador Sérgio Petecão (PSD).

ATRÁS DE ESCADAS

O PRESIDENTE do PODEMOS, Ney Amorim, só tem um foco nessa eleição, a de conseguir uma chapa com candidaturas-escadas que lhe ajudem se eleger deputado federal. Não será fácil montar uma chapa competitiva.

FATO SACRAMENTADO

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) não quer estender o debate sobre quem vai comandar o PL, no estado. Márcia Bittar, sua candidata, foi convidada a disputar o Senado pelo PL, com a intermediação do clã Bolsonaro. – Não mudou nada, é um assunto que está nas mãos do senador Flávio Bolsonaro, temos tempo para filiar, disse ontem Márcio ao BLOG. A data de novas filiações é 2 de abril.

NÃO HÁ VAGA PARA AS DUAS

NESTA QUESTÃO do PL não existe um meio termo. Com a Márcia Bittar filiada ao PL; a deputada federal Mara Rocha teria de mudar o plano de ser candidata ao governo, porque neste caso o partido apoiaria o Gladson.

CHAPA DOS SONHOS

O PP sonha com uma chapa para deputado federal que tenha o deputado Luiz Gonzaga, Minoru Kinpara, Socorro Neri, Ney Amorim e Rômulo Grandidier, Alysson Bestene e Antonia Lúcia. Sobre o Ney, acham ser difícil ele montar chapa no PODEMOS, e acabará por aportar no PP, se quiser ter chance de eleição. Se estes nomes se concretizarem, o PP teria uma chapa muito forte para a Câmara Federal.

CERTO PELO DUVIDOSO

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) tem uma estrada pavimentada para deputado federal. Não vejo como proveitoso trocar uma cadeira de deputado quase certa, por uma disputa complexa para o governo do estado.

PETECÃO TEM OUTRO TAMANHO

CONVERSEI ontem com uma figura das antigas e que sabe tudo de política, apoiador do Gladson Cameli, de quem ouvi o seguinte comentário: “É um erro se pensar que o senador Sérgio Petecão terá esses números baixos das pesquisas, o Petecão terá um tamanho bem maior na eleição, e é um adversário perigoso para o governo. Ninguém desaba do dia para noite de mais votado em 2018”. Faz muito sentido este seu comentário político.

APOSTA ERRADA

O governador Gladson fez uma aposte errada nesta questão do Senado: de que ao longo do trajeto, as cinco candidaturas se unificariam em uma. Hoje, quando perguntado se ainda crê na hipótese, é pragmático ao dizer que não. No mínimo, dos cinco postulantes atuais, quatro vão tocar as suas candidaturas ao Senado.

SEM CARA NOVA

BASTA dar uma olhada na suposta chapa da federação, que terá PT-PSB-PV-PCdoB, que não se nota uma cara política que possa ser chamada de novidade, e neste ponto o candidato ao Senado, Sanderson Moura (PSOL), tem razão de criticar a falta de renovação da esquerda.

ÚNICA CERTEZA

A ÚNICA CERTEZA que se tem sobre quem será o vice do Gladson é a de que, a escolha será pessoal, sem aceitar discutir com os partidos aliados. Quanto ao nome, tudo pode acontecer. Quem é que esperava que escolhesse a Socorro Nery, que tinha disputado a eleição na chapa do PT, para ser a sua candidata a prefeita da capital?

NÃO APOSTARIA

A DEPUTADA federal Mara Rocha diz acreditar que, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, manterá a sua palavra de que ela comandará o PL, no estado, e será candidata ao governo. Eu não apostaria um centavo a favor. É nova na política. Vai aprender muito. Na política real não existe nada imutável, o que gera os fatos políticos são as conveniências particulares e pessoais.

PARA PENSAR EM DISPUTAR

NESTA chapa de deputado estadual do PSD, o prefeito de Marechal Taumaturgo, Isaac Piyãko; que disputará uma das cadeiras da ALEAC, e quiser pensar em se eleger terá que vir do Juruá, com um mínimo de 5 mil votos.

PULOU DA CANOA

COMO sempre acontece, a vice-prefeita de Mâncio Lima, Ângela Helosman, ensaiou ser candidata a deputada, mas já desistiu. Não teria vida fácil na chapa do PSD.

FRASE MARCANTE

“Evitai praticar as vossas boas obras diante dos outros para serdes vistos por eles.” Mt6, 1a