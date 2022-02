PRF diz que Rio Jamari sobe 4 cm por hora e situação se agrava na região inundada da BR-364

Em live transmitida pelo Instagram na tarde desta sexta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia informou que o nível das águas do Rio Jamari continua subindo no trecho em que a BR-364 está interditada, no km 540, entre os municípios de Ariquemes e Itapuã do Oeste, sem nenhuma previsão de reabertura do tráfego para veículos.

A informação é de que o Rio Jamari, responsável pela inundação da estrada, estava subindo quatro centímetros por hora nas últimas medidas feitas no decorrer do dia. Em alguns pontos, a profundidade do alagamento chegava a um metro, não permitindo a passagem de nenhum tipo de veículo, nem mesmo os de maior porte.

Outra informação que foi dada na transmissão feita pela Assessoria de Imprensa da PRF é de que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que tem equipes no local do bloqueio, vai fazer obra de alteamento naquele trecho da rodovia, mas sem detalhes maiores sobre quando esse trabalho vai ser iniciado e qual o prazo de conclusão.

Os patrulheiros reforçaram que não orientam aos motoristas que estão parados na região afetada, principalmente caminhoneiros, a tomar rotas alternativas ao trecho que está interditado, como estradas vicinais, mesmo que elas existam. Eles expuseram os vários tipos de risco a que poderá se expor quem tentar esse tipo de saída.

A PRF também informou que bloqueará completamente o fluxo na BR-421, km 01, entre Ariquemes e Monte Negro, entre as 18h desta sexta-feira (25) e as 6h do sábado (26). A medida tem o objetivo de evitar acidentes, visto que o local que também foi atingido pelas águas não possui iluminação, havendo o risco, inclusive, de afogamentos.

Risco de desabastecimento no Acre

Nesta sexta-feira (25), a Associação Acreana de Supermercados (ASA) informou que, caso continue até domingo (27), a interdição da BR-364 pode comprometer o abastecimento de perecíveis no estado. A informação foi confirmada pelo presidente da associação à Rede Amazônia, Adem Araújo, de acordo com reportagem do portal g1 acre.

Ao mesmo veículo, a porta-voz do governo, Mirla Miranda, disse que uma equipe da Defesa Civil Estadual se deslocaria até o ponto da interdição para estudar um plano de escoamento.

Já o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac) informou que não há, até o momento, risco de desabastecimento de combustível no estado, uma vez que os postos trabalham com estoque.