Rio Juruá transborda e atinge mil famílias em Cruzeiro do Sul

Dentro do Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, o Ministério Público do Estado do Acre juntamente com a Marinha do Brasil, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, a Polícia Civil e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, realizou de 16 a 19 de fevereiro, mais uma edição do projeto “MP na Comunidade” no município de Marechal Thaumaturgo. No período foram garantidos 516 atendimentos nas áreas de saúde, orientação jurídica, cidadania e outros, para a população ribeirinha.

Nesta terça feira, 22, as equipes atendem a população de Porto Walter na Escola Borges de Aquino onde permanecerão com as atividades até sexta feira, 25.

Além da emissão de carteira de identidade, o MPAC oferece serviços do Centro de Atendimento à Vítima – CAV, Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial – Natera, palestras, estudos de casos jurídicos acolhimento.

O promotor Iverson Bueno, do Ministério Público de Cruzeiro do Sul, acompanha o atendimento nas duas cidades do Alto Juruá.

“Com a realização inédita do MP na comunidade nos municípios isolados, nós pudemos identificar que o deslocamento é o sofrimento patente da população e tudo o que permeia esse deslocamento, sobretudo, em relação ao custo do combustível e o tempo que se leva. Nós percebemos, após trajeto de 13 horas de navegação, a quantidade de famílias que dependem desse meio de transporte e como é custoso para elas. Por isso, é muito importante a nossa presença para ouvir e atender a população”, disse ele.

Tendo como prioridade aproximar o MPAC do cidadão, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento retomou o projeto MP na Comunidade em seu formato inicial.