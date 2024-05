Arlindinho denuncia escola da filha por racismo; ex do cantor revela ‘expulsão compulsória’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Arlindinho usou o Instagram nesta sexta-feira, 17, para contar que a filha Maria Hellena, de 9 anos, foi vítima de racismo na escola onde estuda, em São Paulo. O caso também foi comentado por Talita de Arruda, ex-esposa do cantor e mãe de Maria Hellena.

“Minha filha foi vítima de racismo na escola. Gostaríamos de salientar que todas as providências necessárias já foram tomadas em relação ao ocorrido. Reiteramos que racismo é crime, conforme previsto na legislação brasileira, e que deve ser tratado com a seriedade que merece”, escreveu o filho de Arlindo Cruz, em suas redes sociais.

Talita, por sua vez, deu mais informações sobre o caso. A pedagoga contou que se dirigiu ao colégio para conversar sobre o ocorrido e foi informada que a “expulsão compulsória” do agressor seria realizada.

“Lei 14.532/2023 equipara a injúria racial ao crime de racismo, racismo é crime! Seguimos com todas as medidas necessárias para mantermos a defesa da minha filha contra essa família que, infelizmente, não soube educar essa criança […] Não vou me calar e farei o possível para recuperar a alegria da minha filha, que ainda está abalada”, desabafou Talita.

De acordo com a pedagoga, o episódio teria acontecido durante uma aula de vôlei, quando uma criança se referiu a Maria Hellena com “palavras criminosas”. “Eu me pergunto, cadê os pais que até agora não se retrataram? ‘Joga sua macaca’, uma entre outras”, escreveu.

Escola se pronuncia

Nas redes sociais, e Escola Mais emitiu um comunicado oficial repudiando a atitude do aluno agressor. Leia na íntegra:

“A Escola Mais não compactua com atitudes de racismo.

Casos ocorridos dentro da escola serão sempre tratados de maneira privada diretamente com as famílias dos envolvidos, cuidando e acolhendo estudantes que sofrem esse tipo de violência, tomando as medidas educativas necessárias e evitando exposição dos menores para sua própria proteção.

Estamos em constante movimento pela promoção e implementação de uma educação antirracista, com o objetivo de melhorar a nossa sociedade. Acreditamos na potência e valor da educação.”