Sesacre terá que providenciar cirurgia renal em paciente que aguarda há mais de 6 meses

O número de usuários de planos de saúde no Acre caiu 2,30% em um ano. Em dezembro de 2020 o número era de 43.264 usuários mas 12 depois, em dezembro de 2021, caiu para 42.393, encerrando o ano em queda mesmo com pandemia da Covid-19.

Esse resultado contraria uma tendência nacional: o segmento de planos de saúde fechou o ano de 2021 com crescimento contínuo em seus 12 meses no País, segundo os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) referentes ao número de beneficiários de planos de saúde, disponíveis na Sala de Situação atualizada no dia 8 de fevereiro.

Em nível nacional, em dezembro, o setor totalizou 48.995.883 usuários em planos de assistência médica e 29.239.226 em planos exclusivamente odontológicos. No comparativo com os anos anteriores, a evolução tem sido sequencial desde julho de 2020.

No caso dos planos médico-hospitalares, em um ano houve incremento de 1.508.134 beneficiários – o equivalente 3,18% de aumento em relação a dezembro de 2020. No comparativo de dezembro com novembro, o crescimento foi de 283.167 usuários. O total de beneficiários é o maior número registrado desde janeiro de 2016, quando o setor atingiu 49.191.957 beneficiários nessa segmentação. Já nos planos exclusivamente odontológicos, foi registrado aumento de 2.563.104 beneficiários em um ano – o que representa 9,61% de crescimento no período – e de 330.693 em um mês (comparativo com novembro).

Em relação aos dados por estado, no comparativo com dezembro de 2020, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 24 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, 25 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo também que São Paulo, Minas Gerais e Paraná, os estados com maior crescimento em números absolutos.

Outro detalhe interessante foi o crescimento de beneficiários por faixa etária. Na análise anual, a faixa etária de 39 a 43 anos foi a que apresentou o crescimento mais expressivo na assistência médica (7,12%), seguido pela faixa etária de 44 a 48 anos (6,49%). Também essas duas faixas etárias tiveram maior crescimento nos planos odontológicos – 12,76% para 39 a 43 anos e 12, 62% para 44 a 48 anos.