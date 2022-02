Acre registra quase mil casos e nenhuma morte por Covid-19 nesta sexta-feira

O Sintiacre-Sindicato dos Trabalhadores Industriários do Acre vem, por meio desta nota, manifestar sua preocupação diante das declarações veiculadas na imprensa nos últimos dias – pela deputada Mara Rocha, pelo Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre e também pelo Deputado Estadual Luís Tchê -, que propõem tanto a revisão de pauta do boi gordo quanto a realização de audiência pública a fim de viabilizar o envio de gado par fora do estado.

As citadas manifestações e notícias não condizem com a realidade vivenciada nas indústrias frigoríficas acreanas, que há muito tempo operam com diminuição anual dos abates. Essa crescente ociosidade tem como repercussão direta a demissão em massa de trabalhadores, fomentando o desemprego, a desigualdade social e até mesmo na arrecadação de impostos.

A paralisação temporária de uma das vinte e uma indústrias presentes no Estado – por período de 20 dias-, não é capaz de fomentar a suposta crise alegada, em especial diante de um mercado com baixa oferta de animais prontos para o abate.

Em face do exposto, o Sindicato dos Trabalhadores Industriários do Acre- Sintiacre, manifesta sua preocupação diante de tal situação e espera uma atuação responsável por parte do governo do Estado do Acre, ao passo que a redução de pauta no atual cenário afetará diretamente o setor da indústria frigorífica, com diminuição da oferta já deficitária de boi/vaca gordo (a) no estado. Como consequência disso, teremos a transferência dos empregos aqui gerados para os estados do Amazonas e Rondônia, e consequentemente o aumento da carne para o consumidor acreano.

Rio Branco-AC, 10 de fevereiro de 2022.

Sintiacre-Sindicato dos Trabalhadores Industriários do Acre

Valdemir Ribeiro dos Santos