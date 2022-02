Chapa Gladson/Mailza se consolida; quem será o vice?

As declarações do chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, que também é o presidente nacional do PROGRESSISTAS, de que o partido está unido em torno da reeleição do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza Gomes, a chapa que disputará governo e Senado nas eleições deste ano está praticamente consolidada.

Os nomes dos deputados federais Alan Rick (União Brasil) e Jéssica Sales (MDB) estariam disponíveis para discutir a indicação do vice de Gladson. Porém, nenhum deles se manifestou a respeito. As candidaturas ao Senado de Márcia Bittar e Vanda Milani não estão atreladas à chapa de Gladson, devendo concorrer de forma independente.

Mailza sendo ungida a companheira de chapa de Gladson, os demais pretendentes não teriam condições políticas de romper com o governador porque participam do governo com muitos cargos. Como diz o velho chavão: Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Se é ruim com Gladson, pior sem ele.

. “Acabou o Gladson paz e amor”. (Gladson).

. Deputados estaduais vão à Brasília tratar da liberação de recursos para a BR-364; a bancada federal anda dormindo em berço esplêndido?

. Perguntar não ofende!

. Dos atuais deputados federais, quem conseguirá se eleger?!

. Boa pergunta!

. O novo partido União Brasil nasceu em berço de ouro, cerca de R$ 800 milhões para torrar na campanha eleitoral deste ano.

. Outra pergunta:

. O União Brasil fica com Bolsonaro, Lula ou outro candidato no 1º turno?

. Se romper com Bolsonaro, como ficam Márcio Bittar e Alan Rick, dois bolsonaristas juramentados?

. É sempre melhor fazer uma boa pergunta do que ter uma resposta ruim, atravessada.

. Este será um ano de muitas surpresas, com várias operações da PF em andamento…é o que ouve nos corredores do poder.

. Cerca de 40 reeducandos querem receber os dias, noites e madrugadas trabalhados na cozinha do presídio.

. De domingo a domingo!

. Iapen, Tapiri…com a palavra!

. Sábado ou domingo é realmente o Dia do Senhor?

. O personagem de Memórias do Subsolo (subterrâneo) de Dostoiévski era um cara mal, quer dizer, se dizia mal, mas na verdade não era mal coisa nenhuma.

. Bom dia!