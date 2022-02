Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come 

HÁ VÁRIOS meses que não conversava com o governador Gladson Cameli. Estava naquela de ele não me ligava e nem eu ligava para ele. Mas ontem, por força dessa confusão toda dentro do PP, resolvi lhe ouvir sobre as várias versões de que poderá trocar de partido, caso a senadora Mailza Gomes (PP) não capitule da decisão de tentar um novo mandato.

Cameli foi bem pragmático: “Eu tenho a garantia do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, de que disputarei a reeleição pelo partido. Isso é ponto pacífico”, destacou.

Mas não escondeu que o seu grande problema político é a questão do Senado, com cinco candidaturas do seu grupo. “Tenho conversado muito com a senadora Mailza de forma franca. Pedi que ela faça uma autoanálise se acha que realmente tem condições de disputar o Senado, somar votos para a chapa é para ela ser eleita. A resposta está com ela. Aguardo. Quero alguém que some, porque vamos enfrentar uma eleição difícil tanto para o governo como para senador. Espero que me dê uma resposta breve, para agora. Só que, ela tem todo o direito de ser candidata a novo mandato se assim entender. Se ela me disser que será candidata em qualquer cenário, verei o que vou fazer. No momento não me decidi em trocar de partido”, enfatizou ao BLOG.

Gladson defendeu que, o pacto firmado ano passado entre os candidatos Alan Rick (DEM), Mailza Gomes (PP) e Jéssica Sales (MDB), pelo qual, o que estivesse melhor colocado nas pesquisas seria o candidato com o apoio dos demais, seja cumprido.

Destacou que vê o deputado federal Alan Rick (DEM) como um nome forte, mas ressalvou que enquanto não se resolver o problema dentro do PP, não se pode dizer quem será o seu candidato. Falou ainda que tem falado muito com o senador Márcio Bittar (PSL), figura importante no quadro político, mas que vai aguardar as decisões. “Só espero que isso aconteça logo”, assinalou o governador. Sobre se conseguirá apenas um candidato ao Senado pelo seu grupo, foi taxativo: “Não!”. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

NENHUM INDÍCIO

DURANTE a breve conversa com o governador Gladson Cameli não senti em momento algum indício de que pode ficar até o fim do mandato e não ser candidato, ou que possa disputar o Senado. A impressão que passou foi a de plena convicção de que vai buscar a sua reeleição.

PEDRA NO CAMINHO

NINGUÉM sabe o que pode acontecer até as convenções regionais de junho. Não se sabe, por exemplo, se acontecerão desdobramentos sérios da Operação Ptolomeu, que possam mexer no quadro político.

CHEGANDO NO PONTO

DENTRO DO PP os rumos estão chegando num ponto que sempre bati no BLOG, de que a senadora Mailza Gomes (PP) só não será candidata a novo mandato se não quiser.

ATÉ AQUI IRREDUTÍVEL

MAS, pelo que tenho escutado e lido dos seus principais assessores é que, a senadora Mailza Gomes (PP) não vai se regular por pesquisas que retratam um momento bem longe da campanha, que é quando se decidirá o jogo.

DE CIMA PARA BAIXO

DENTRO deste contexto de incertezas, há também um movimento em formação para tentar convencer o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que a senadora Mailza Gomes (PP) não tem chance de vitória, e por isso deve desistir, para dar condições a uma chapa plural.

O CABEÇA BRANCA VAI VIRAR TUCANO?

O BLOG tem informação do PSDB de que está havendo uma conversa com o secretário municipal de Meio Ambiente, Normando Sales, para que saia candidato a deputado federal, ancorado em forte estrutura de apoio.

ABANDONARIA O VELHO BOCA?

TENTEI ontem confirmar o fato com o secretário Normando, disse que estava em uma audiência, que retornaria e não retornou a ligação. Vai deixar o velho Boca, pendurado no pincel? É a pergunta que fica no ar.

NÃO FOI CONVIDADO

O secretário municipal do Meio Ambiente, Normando Sales disse ontem ao BLOG que, não recebeu até aqui convite para se filiar ao PSDB, mas que ficou lisonjeado pela lembrança do seu nome.

CANDIDATO DO AGRONEGÓCIO

QUEM anda se movimentando para ser o candidato a deputado federal do agronegócio é o pecuarista Edivan Maciel. Já foi candidato, bem votado, mas não se elegeu.

LULA NA DIANTEIRA

Pesquisa de ontem (2) do Instituto Paraná, veio confirmando as demais pesquisas, com o Lula (PT) em folgada dianteira, com 40,1% contra 29,1% de Bolsonaro. Sérgio Moro (PODEMOS) subiu para 10,1%.

MUDA A CONFIGURAÇÃO DE PODER

CASO as pesquisas se confirmem e o Lula seja eleito, o homem forte no Acre passará a ser o Jorge Viana. Se ganhar para o Senado, tudo bem; se perder, com certeza vira ministro. Terá o cajado nas duas hipóteses. O JV no poder é um calo dolorido para qualquer adversário.

PODE DAR SAMBA

NÃO TEM nada decidido no cenário de alianças nacionais, com naturais reflexos nos estados. Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, do PSDB, Bruno Araújo, iniciaram ontem conversas para juntar os dois partidos em uma federação. O baú de surpresas nem foi aberto.

A BARRA ESTÁ PESADA

PELO andar da carruagem terá quatro ou cinco partidos no estado com condições de formar chapa competitiva para deputado federal. Tá difícil achar nove candidatos bons de votos, para chegarem ao coeficiente de 57 mil votos, total provável da legenda para eleger Federal. Ou seja, candidatos com menos de 11.400 votos, nem entram na disputa inicial. Exige-se 20% dos votos do coeficiente para cada candidato.

FRASE MARCANTE

“Conquistar coisas é alegria do corpo; conquistar Deus é alegria do espírito”. Inácio Dantas.