Governo autoriza bombeiros da reserva a serem voluntários

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 4, a autorização para convocação de Bombeiros Militares da Reserva Remunerada para compor o Corpo de Voluntários da instituição. O decreto prevê o máximo de 20% (vinte por cento) do efetivo da corporação.

O decreto também regulamenta as atividades que podem ser desenvolvidas pelos bombeiros da reserva: guarda patrimonial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre atendimento, despacho, controle de vídeo monitoramento de ocorrência e atividades administrativas nos Centros do Operações; atividades de bombeiros de aeródromos; atividade de instrutores, monitores e composição do corpo docente dos Centros de Ensino da Corporação; atividades de natureza administrativa, técnicas, burocráticas, nas funções de execução do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre; atividades administrativas na Defesa Civil; atendimentos na Diretoria de Saúde; em serviços de natureza administrativa e operacional em outros órgãos e em outras entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, nos Poderes Legislativo e Judiciário do Estado, no Ministério Público de Acre (MPAC), no Tribunal de Contas do Estado de Acre (TCE/AC), na Defensoria Pública do Estado de Acre (DPE/AC) ou nos Poderes dos Municípios do Estado do Acre e atividades nos colégios militares e cívico militares.

No entanto, o decreto deixa claro que os bombeiros da reserva não podem exercer qualquer outra atividade além daquela para a qual o militar do Estado da Reserva Remunerada for designado e nem funções de Comandante-Geral, Subcomandante-Geral, Chefe do Estado-Maior Geral e Comando de Batalhões.