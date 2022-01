Preço da banana dispara em Rio Branco com alta de 68%

A prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), foi excluída do grupo de WhatsApp que reúne os principais representantes do Partido dos Trabalhadores no Acre. A exclusão veio pouco depois de a prefeita confirmar ao Blog do Crica, no ac24horas, que não irá apoiar seu partido nas candidaturas de deputado estadual, federal e senado nestas eleições.

“Só um aviso, o parâmetro para permanecer nesse grupo é votar no Leo. Nós vamos ter vários candidatos deputados estaduais, mas o que nos unifica é a candidatura do Leo. Teremos apenas um candidato a deputado federal, caso ocorra de termos mais algum dos quadros da tendência, não altera o enunciado”, informou um dos principais articuladores políticos do PT, Carioca Nepomuceno.

Segundo o aviso publicado no grupo, o articulador se disse triste pela posição de Fernanda. “Vale dizer que ela já havia me falado sobre essa possibilidade pessoalmente”, comentou. Para ele, votar no Lula também não define ser do PT. “Metade dos brasileiros têm demonstrado essa intenção e o PT tem 28% de simpatizantes”, pontuou.

Ao Blog do Crica, Hassem afirmou que irá apoiar seu namorado e secretário de Meio Ambiente, Israel Milani (PROS) a deputado federal, e Vanda Milani (PROS) ao Senado e seu irmão, Tadeu Hassem (PROS) como deputado estadual. Fernanda disse ainda que não tem definido seu candidato ao governo, colocando, inclusive, seu nome à disposição e descartando apoiar a reeleição de Gladson Cameli (PP).