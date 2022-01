Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 11 milhões

O decreto de situação de emergência baixado pelo governador Gladson Cameli na última segunda-feira (10) não alterou, por enquanto, os planejamentos da Igreja Católica e da Prefeitura de Xapuri para a Festa de São Sebastião, que começou oficialmente nesta terça-feira (11) com a realização da primeira das nove celebrações que se encerram no dia 20 com a procissão.

Procurado, o padre Antônio Menezes, pároco de Xapuri, considerou, no entanto, a possibilidade de a programação não ser desenvolvida de maneira presencial. Ainda durante a carreata de abertura do Novenário, ele disse que a situação preocupa, que todas as determinações serão cumpridas, mas acredita na possibilidade de que a procissão ocorra normalmente.

“Preocupa, mas nós queremos rezar para São Sebastião, que é o grande patrono contra as pestes, que se for presencialmente ou não, ele vai interceder por nós. Mas nós acreditamos que será possível celebrar o Novenário presencialmente porque o nosso povo quer, deseja muito e isso faz bem para a nossa população. Nós vamos seguir todos os decretos, pedindo à população que continue se vacinando, e que São Sebastião interceda por nós”, disse o sacerdote.

Questionado sobre o risco de os novos casos de Covid-19 e os recentes registros do surto de gripe ameaçarem mais uma vez a realização da procissão, o padre Antônio Menezes disse que a igreja tem um plano alternativo para essa possibilidade, que na verdade seria a realização da carreata, como aconteceu no ano passado, mas com uma mobilização muito maior neste ano.

A reportagem tentou manter contato com o prefeito Ubiracy Vasconcelos, mas não obteve resposta até o fechamento desta publicação. Porém, a Assessoria de Divulgação Social da prefeitura disse que até esta terça-feira não havia nenhuma alteração da programação prevista pelo município por conta do decreto. No começo da semana, o gestor manifestou certa preocupação com o agravamento da situação da pandemia e do surto de gripe.

Em decorrência desse temor, a prefeitura já havia decidido não investir recursos públicos na preparação de estruturas, como a do tradicional “Shopping Popular”, espaço que abriga os “marreteiros”, comerciantes ambulantes que se deslocam para a cidade nessa época do ano vindos de vários lugares do Acre e de outros estados. Os boxes estão sendo construídos pelos próprios camelôs.

De acordo com o prefeito Ubiracy Vasconcelos, essa decisão foi tomada para que não haja o risco de recursos públicos serem usados nas estruturas e o dinheiro ser desperdiçado por uma eventual suspensão das atividades por conta de uma piora no cenário da pandemia de Covid-19 ou mesmo do surto de gripe. Ainda segundo o prefeito, os marreteiros que manifestaram a intenção de participar da festa estão cientes desse risco.